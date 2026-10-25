बिहार में फिर बदलेगा मौसम: बंगाल की खाड़ी से आ रहा भयानक चक्रवाती तूफान, कई जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में अगले दो से तीन दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन इसके बाद राज्य के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD), मौसम विज्ञान केंद्र पटना द्वारा जारी ताजा बुलेटिन के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बन रहे तीव्र चक्रवाती तूफान के असर से 28 अक्टूबर से राज्य में आंधी, वज्रपात और बारिश की गतिविधियां शुरू होंगी।

29 और 30 अक्टूबर को राज्य के अधिकांश जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात की आहट मौसम विभाग के अनुसार, पूर्व-मध्य एवं दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना अवदाब तीव्र होकर गहरे अवदाब में तब्दील हो रहा है। इसके 27 अक्टूबर तक प्रचंड चक्रवाती तूफान और 28 अक्टूबर की सुबह तक अत्यंत प्रचंड चक्रवाती तूफान बनकर आंध्र प्रदेश तट को पार करने की संभावना है। इस मौसमी प्रणाली के असर से बिहार के वातावरण में नमी बढ़ेगी और गरज-तड़क के साथ व्यापक बारिश होगी।

कल कैसा रहेगा मौसम मौसम विभाग के अनुसार 25 से 27 अक्टूबर तक राज्य भर में मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा और किसी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की गई है। वहीं, 28 अक्टूबर को दक्षिण-पश्चिम, दक्षिण-मध्य और दक्षिण-पूर्व बिहार (जैसे रोहतास, भभुआ, भोजपुर, बक्सर, पटना, गया, नालंदा, भागलपुर आदि) के जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात और 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है।