Bihar Weather Update: छठ के दोनों अर्घ्य पर कैसा रहेगा बिहार का मौसम? पटना मौसम केंद्र का बड़ा अपडेट जारी

जागरण संवाददाता, पटना। प्रदेश का मौसम शुष्क और सामान्य बना रहेगा। सुबह के समय धुंध और ठंड का प्रभाव रहेगा। दिन में धूप निकलने से मौसम सामान्य होगा। तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है।

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार ठंड में विशेष वृद्धि के आसार नहीं है। अगले 48 घंटे के दौरान सभी स्थानों पर धुंध का प्रभाव रहेगा। छठ अर्घ्य के दौरान मौसम सामान्य रहेगा। शुक्रवार को पटना सहित 12 जिलों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई।