Bihar Weather Update: बिहार के दो जिलों में छठ पर बारिश का अलर्ट! सुबह सिहरन तो दोपहर में खिलेगी धूप

जागरण संवाददाता, पटना। प्रदेश का मौसम शुष्क और सामान्य बना रहेगा। सुबह के समय सभी भागों में हल्के से मध्यम दर्जे का धुंध छाए रहने की संभावना है। कटिहार एवं भागलपुर के कुछ स्थानों पर छिटपुट वर्षा की संभावना है।

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार लोक आस्था का महापर्व छठ पर मौसम में विशेष बदलाव के आसार नहीं है। सुबह के समय सभी भागों में धुंध का प्रभाव रहेगा। आसमान साफ होने के साथ दिन में धूप निकलने से मौसम सामान्य बने रहने की संभावना है। सुबह और रात्रि में हल्की ठंड के साथ सिहरन की स्थिति बनी रहेगी। अरवल का सबसे कम न्यूनतम तापमान हालांकि, दिन में धूप निकलने से लोगों को राहत मिलेगी। अगले चार से पांच दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। बीते 24 घंटे के दौरान अरवल का सबसे कम न्यूनतम तापमान 15.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

पटना का अधिकतम तापमान 31.0 डिग्री सेल्सियस एवं 35.4 डिग्री सेल्सियस के साथ भभुआ का सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार लोगों को कड़ाके की ठंड को लेकर इंतजार करना होगा। माह में सामान्य से अधिक तापमान रहने के कारण ठंड में विशेष वृद्धि की संभावना नहीं है।