Kal Ka Mausam: बिहार में बारिश पर लगा ब्रेक, बंगाल की खाड़ी में 'डिप्रेशन' बनने से बदलेगा मौसम; IMD की चेतावनी

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में पिछले 24 घंटों के दौरान मॉनसून की गतिविधियां काफी कमजोर रही हैं। राज्य के केवल कुछ ही हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है, जबकि अधिकांश इलाकों में मौसम शुष्क बना हुआ है।

हालांकि, मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में बंगाल की खाड़ी में बनने वाली एक नई मौसम प्रणाली के कारण राज्य के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। बीते 24 घंटों का हाल बीते 24 घंटे में राज्य में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 37.1°C भभुआ (कैमूर) में दर्ज किया गया। वहीं, सबसे कम न्यूनतम तापमान 24.4°C वाल्मीकि नगर (पश्चिम चंपारण) में रहा। राज्य का औसत अधिकतम तापमान 31.8°C से 37.1°C के बीच बना रहा।

पिछले 24 घंटों में डेहरी (रोहतास) में 21.6 मिमी, हाजीपुर में 21.4 मिमी, आदापुर/अधवारा में 18.6 मिमी, मटियानी में 15.6 मिमी और गया में 13.0 मिमी वर्षा दर्ज की गई। गया जिले में 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलीं।

क्यों बदलेगा मौसम? मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, उत्तरी अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र (Low Pressure Area) बन चुका है। यह सिस्टम पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ते हुए 21 सितंबर को डिप्रेशन और 22 सितंबर तक 'डीप डिप्रेशन' में तब्दील हो जाएगा। इसके असर से 23-24 सितंबर से बिहार में मॉनसून एक बार फिर काफी सक्रिय हो जाएगा। कल कैसा रहेगा मौसम? मौसम विभाग के अनुसार आज 20 सितंबर को उत्तर-पूर्व (सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार) और दक्षिण-पूर्व (भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया) के जिलों में 30-40 किमी/घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ मेघगर्जन और वज्रपात की संभावना है। कल 21 सितंबर को राज्यभर के लिए कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है।