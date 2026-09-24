Kal Ka Mausam: भभुआ, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण में भारी बारिश का अलर्ट, 40 KMPH की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में मॉनसून की सक्रियता के कारण राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र, पटना के अनुसार खगड़िया और कटिहार जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई। वहीं, पटना के मोकामा में 76 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा दर्ज की गई।

मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी मौसम विभाग ने आज 24 सितंबर को औरंगाबाद, भभुआ (कैमूर), बक्सर, गोपालगंज और सिवान जिलों में अत्यधिक भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं, पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भोजपुर, पूर्वी चंपारण, रोहतास और सारण जिलों में भारी बारिश का अनुमान है।

पिछले 24 घंटों में मौसम का हाल अधिकतम तापमान: राज्य में सबसे अधिक तापमान भभुआ (कैमूर) में 36.6°C दर्ज किया गया। पटना में अधिकतम तापमान 33.2°C रहा। बारिश के कारण कई स्थानों पर अधिकतम तापमान में 2-4°C की गिरावट दर्ज की गई।