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Kal Ka Mausam: भभुआ, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण में भारी बारिश का अलर्ट, 40 KMPH की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

By Digital Desk Edited By: Piyush Pandey
Published: Thu, 24 Sep 2026 03:57 PM (IST)

मॉनसून की सक्रियता से बिहार के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई, खगड़िया और कटिहार में भारी वर्षा दर्ज की गई।

बिहार कल का मौसम। (AI Generated Image)

बिहार कल का मौसम। (AI Generated Image)

HighLights

  1. बिहार में मॉनसून सक्रिय, अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश।

  2. आज औरंगाबाद, भभुआ सहित कई जिलों में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी।

  3. पटना, गया, मुजफ्फरपुर में भी भारी वर्षा का अनुमान, रहें सतर्क।

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में मॉनसून की सक्रियता के कारण राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र, पटना के अनुसार खगड़िया और कटिहार जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई। वहीं, पटना के मोकामा में 76 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा दर्ज की गई।

मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

मौसम विभाग ने आज 24 सितंबर को औरंगाबाद, भभुआ (कैमूर), बक्सर, गोपालगंज और सिवान जिलों में अत्यधिक भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं, पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भोजपुर, पूर्वी चंपारण, रोहतास और सारण जिलों में भारी बारिश का अनुमान है।

पिछले 24 घंटों में मौसम का हाल

अधिकतम तापमान: राज्य में सबसे अधिक तापमान भभुआ (कैमूर) में 36.6°C दर्ज किया गया। पटना में अधिकतम तापमान 33.2°C रहा। बारिश के कारण कई स्थानों पर अधिकतम तापमान में 2-4°C की गिरावट दर्ज की गई।

न्यूनतम तापमान: सबसे कम न्यूनतम तापमान मोतीहारी और फॉरबिसगंज में 23.4°C दर्ज किया गया।

मुख्य वर्षा आंकड़े (मिमी में)

पिछले 24 घंटे में खगड़िया में 74.0 मिमी, कुरसेला (कटिहार) में 67.8 मिमी, कटोरिया (बांका) में 63.4 मिमी, सलखुआ (सहरसा) में 62.8 मिमी, हरनौत (नालंदा) में 62.0 मिमी और मुंगेर में 36.0 मिमी तथा भागलपुर में 35.9 मिमी और पटना में 25.7 मिमी बारिश दर्ज की गई है।

कल कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार 25 सितंबर को भभुआ, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण में भारी बारिश तथा उत्तर-पश्चिम व दक्षिण-पश्चिम जिलों में 30-40 किमी/घंटे की गति से हवाएं चल सकती हैं।

सुरक्षा एवं बचाव के लिए सुझाव

खुले स्थानों या खेतों में काम करते समय बारिश और मेघ गर्जन होने पर तुरंत पक्के मकान या सुरक्षित स्थान की शरण लें।

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