Kal Ka Mausam 26 September: बिहार के खगड़िया और पटना में हुई झमाझम बारिश, कल 3 जिलों के लिए IMD का अलर्ट

डिजिटल डेस्क, पटना। मौसम विज्ञान केंद्र पटना द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार, पिछले 24 घंटों में बिहार में मानसून की गतिविधियां बेहद सक्रिय रही हैं। राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम दर्ज की गई बारिश के बीच सीतामढ़ी और खगड़िया में अति भारी बारिश दर्ज की गई।

जबकि पश्चिम व पूर्वी चंपारण, मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, मुंगेर, सिवान, बेगूसराय, गोपालगंज और नालंदा के इलाकों में भारी बारिश देखने को मिली। कैमूर में 54 किमी प्रति घंटे की गति से हवाएं दर्ज की गईं। आज 25 सितंबर को चेतावनी मौसम विभाग ने आज राज्य के औरंगाबाद, गया, नवादा और पश्चिमी चंपारण जिलों के एक-दो स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना जताई है। वहीं, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, खगड़िया, मुंगेर, समस्तीपुर और सिवान जिलों में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है।

कल 26 सितंबर को कैसा रहेगा मौसम मौसम विभाग के अनुसार कल 26 सितंबर को पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण में भारी बारिश हो सकती है। उत्तर-पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-मध्य भागों में मेघगर्जन और वज्रपात के साथ 30-40 किमी/घंटा की हवाएं चलने की संभावना है।