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Bihar Weather: बंगाल की खाड़ी के तूफान का असर, नगरनौसा में झमाझम बारिश; आंधी-पानी को लेकर ये है लेटेस्ट अपडेट

By Satyendra Kumar Edited By: Radha Krishna
Published: Fri, 25 Sep 2026 04:32 PM (IST)

बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान के असर से नगरनौसा में मौसम का मिजाज बदला और झमाझम बारिश हुई, जिससे ...और पढ़ें

बादलों की आवाजाही के बीच हुई तेज बारिश

बादलों की आवाजाही के बीच हुई तेज बारिश

संवाद सूत्र, नगरनौसा(नालंदा)। बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान का असर नगरनौसा क्षेत्र के मौसम पर भी दिखाई देने लगा है। शुक्रवार को अचानक मौसम का मिजाज बदला और आसमान में घने बादल छा गए। इसके बाद कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई।

बारिश के साथ चली ठंडी हवाओं ने पिछले कई दिनों से गर्मी और उमस झेल रहे लोगों को राहत पहुंचाई। तापमान में गिरावट आने से सुबह से ही मौसम खुशनुमा बना रहा। लंबे समय बाद बदले मौसम का लोगों ने जमकर आनंद लिया।

बादलों की आवाजाही के बीच हुई तेज बारिश

सुबह से ही आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रही। कुछ देर बाद अचानक बारिश शुरू हो गई और देखते ही देखते सड़कों पर पानी गिरने लगा।

बारिश के कारण मौसम में ठंडक घुल गई। तेज धूप और उमस से परेशान लोगों ने राहत की सांस ली। कई लोग बारिश में भीगते नजर आए तो कुछ ने दुकानों और घरों की छतों का सहारा लिया। मौसम में बदलाव का असर आम जनजीवन पर भी साफ दिखाई दिया।

बाजार में छाता लेकर निकले लोग

बारिश के कारण बाजारों में भी रौनक का अलग रंग देखने को मिला। जरूरी काम से निकले लोग छाता लेकर सड़कों पर चलते नजर आए।

वहीं, बारिश से बचने के लिए कई लोग दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों में रुक गए। चाय-पकौड़े की दुकानों पर भी मौसम का असर दिखा और बारिश के बीच लोग गर्म चाय और नाश्ते का आनंद लेते नजर आए। ग्रामीण क्षेत्रों में भी मौसम को लेकर लोगों के बीच चर्चा रही।

किसानों के चेहरे पर भी दिखी राहत

बारिश से ग्रामीण इलाकों में किसानों को भी मौसम अनुकूल होने की उम्मीद जगी है। खेतों की ओर जाने वाले किसानों ने बदले मौसम को राहत भरा बताया।

पिछले दिनों तेज धूप और उमस के कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। बारिश के बाद खेतों और आसपास के इलाकों में ठंडक महसूस की गई। हालांकि अत्यधिक बारिश होने पर निचले इलाकों में जलजमाव की समस्या पैदा होने की आशंका भी बनी हुई है।

गर्मी से राहत, लेकिन जलजमाव की चिंता

लगातार गर्मी और उमस के बीच हुई बारिश ने लोगों को तत्काल राहत दी है। बारिश के बाद हवा में ठंडक आने से मौसम काफी सुहाना हो गया।

हालांकि यदि बारिश का सिलसिला लंबे समय तक जारी रहता है तो निचले इलाकों और सड़कों पर जलजमाव की समस्या बढ़ सकती है। फिलहाल मौसम के बदले मिजाज से लोगों में राहत और खुशी का माहौल है।

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