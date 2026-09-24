Bihar Weather: बंगाल की खाड़ी में एक्टिव हुआ सिस्टम, भोजपुर में 33.9 MM बारिश; 26 तक भारी बारिश-वज्रपात का अलर्ट

जागरण संवाददाता, आरा(भोजपुर)। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय मौसमी सिस्टम का असर बिहार के मौसम पर दिखाई देने लगा है। भोजपुर में गुरुवार को 33.9 एमएम बारिश दर्ज की गई। लगातार वर्षा और आसमान में छाए घने बादलों के कारण दोपहर में ही शाम जैसा नजारा दिखा। बारिश के चलते लोग घरों में रहने को मजबूर रहे।

भोजपुर में बढ़ी बारिश की गतिविधि मौसम विभाग के अनुसार 23 से 28 सितंबर तक बिहार में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। भोजपुर में 26 सितंबर तक वर्षा की गतिविधियां बढ़ी रह सकती हैं। बुधवार को जिले में 13 एमएम बारिश हुई थी, जबकि अगले दिन यह आंकड़ा बढ़कर 33.9 एमएम पहुंच गया।

सड़कों पर जलजमाव, सामान्य जनजीवन प्रभावित लगातार बारिश के कारण आरा शहर की कई सड़कों पर जलजमाव की स्थिति बन गई। विभिन्न कार्यालयों, कोर्ट और शैक्षणिक संस्थानों में भी लोगों की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में कम रही। बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में आवाजाही प्रभावित हुई।