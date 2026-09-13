डिजिटल डेस्क, पटना। मौसम विज्ञान केंद्र, पटना द्वारा 13 सितंबर 2026 को जारी बुलेटिन के अनुसार, पिछले 24 घंटों में बिहार में मॉनसून की गतिविधि धीमी रही।

किशनगंज के टेढ़ागाछ में सबसे अधिक 67.4 मिमी भारी वर्षा दर्ज की गई। कैमूर जिले का भभुआ 35.9 डिग्री सेल्सियस के साथ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जबकि अररिया के फारबिसगंज में सबसे कम न्यूनतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

कल कैसा रहेगा परेशान मौसम विभाग के अनुसार 14 सितंबर को उत्तर-पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम, उत्तर-मध्य, उत्तर-पूर्व और दक्षिण-पूर्व बिहार के जिलों (विशेषकर अररिया, किशनगंज, मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी और सुपौल) में 30–40 किमी/घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, मेघ गर्जन और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है।