Bihar Weather Update: बिहार में थमी मानसून की रफ्तार, अब उमस बढ़ाएगी परेशानी; मौसम विभाग का नया अपडेट

जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Weather News बिहार में मानसून की गतिविधियों में कमी होने के साथ भारी वर्षा में कमी आई है। वर्षा में कमी होने के कारण राजधानी सहित कई जिलों में तापमान में वृद्धि होने के साथ उमस का प्रभाव बना हुआ है।

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के Bihar Weather Forecast के अनुसार, रविवार को राज्य का मौसम शुष्क बने रहने के आसार हैं। बादलों की आवाजाही के साथ उमस का प्रभाव बने रहने के साथ कई जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि की संभावना है।

कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी के आसार हैं। शनिवार को पटना सहित 19 जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस एवं 35.9 डिग्री सेल्सियस के साथ भभुआ के कैमूर में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया।

बीते 24 घंटे के दौरान पटना के दुल्हिन बाजार में 35.4 मिमी एवं मुजफ्फरपुर के बोचहां में सर्वाधिक वर्षा 44.6 मिमी दर्ज की गई। राजधानी में आसपास इलाकों में दोपहर बाद बादल छाए रहने के साथ लोग उमस से परेशान रहे।

44 किमी प्रतिघंटा पटना में हवा की रफ्तार दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार से राज्य के कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां बढ़ने के आसार हैं। प्रमुख शहरों में वर्षा की स्थिति मुजफ्फरपुर के मुसहरी में 36.6 मिमी, कांटी में 35.8 मिमी, , मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में 32.8 मिमी, सारण के अमनौर में 28.4 मिमी, सिवान के सिसवन में 26.2 मिमी, औरंगाबाद के मदनपुर में 25.4 मिमी, सिवान के गुठनी में 24.6 मिमी, पूर्वी चंपारण के अरेराज में 24.4 मिमी, दरभंगा के बहादुरपुर में 23.4 मिमी, दरभंगा के बेनीबाद में 22.5 मिमी, सारण के परसा में 22.2 मिमी, सारण के एकमा में 21.4 मिमी, वैशाली के बिदुपुर में 20.4 मिमी, सिवान के हुसैनगंज में 20.3 मिमी, सिवान के रघुनाथपुर में 20.2 मिमी, मोतिहारी में 19.3 मिमी, नालंदा के बिहारशरीफ में 19.2 मिमी, सिवान के बंसतपुर में 18.6 मिमी, सारण के दरियापुर में 18.6 मिमी, दरभंगा के हायाघाट में 17.4 मिमी, मुजफ्फरपुर में 17.4 मिमी, नालंदा के एंकरसराय में 17.4 मिमी, कटिहार में 17.0 मिमी, भोजपुर के बरहारा में 16.8 मिमी, पूर्वी चंपारण के सगौली में 16.6 मिमी एवं चकिया में 16.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई।