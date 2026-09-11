Kal Ka Mausam: 12 सितंबर को बिहार में बदलेगा मौसम, औरंगाबाद और गया में भारी बारिश का अलर्ट; वज्रपात की चेतावनी

डिजिटल डेस्क, पटना। मौसम विज्ञान केंद्र पटना द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार, बिहार में मानसून की गतिविधियां लगातार सक्रिय बनी हुई हैं।

बीते 24 घंटों में औरंगाबाद में बहुत भारी वर्षा दर्ज की गई, जबकि जमुई और भागलपुर जिलों में भारी बारिश हुई। ओबरा (औरंगाबाद) में सर्वाधिक 123.4 मिमी बारिश दर्ज की गई।

आज और कल का मौसम (11-12 सितंबर)

बारिश और वज्रपात: मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 11 सितंबर को राज्य के दक्षिण-मध्य भाग के जिलों में तथा उत्तर-पश्चिम व दक्षिण-पश्चिम जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना है। इस दौरान 30-40 किमी/घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।

मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 11 सितंबर को राज्य के दक्षिण-मध्य भाग के जिलों में तथा उत्तर-पश्चिम व दक्षिण-पश्चिम जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना है। इस दौरान 30-40 किमी/घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। भारी बारिश की चेतावनी: मौसम विभाग के अनुसार 12 सितंबर को औरंगाबाद और गया जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर-पूर्व और दक्षिण-पूर्व के जिलों में भी वज्रपात और तेज आंधी की चेतावनी है।

तापमान का हाल

राज्य में अधिकतम तापमान 32.1 डिग्री सेल्सियस से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस से 27.3 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है।