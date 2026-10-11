Weather Update: बिहार में बादलों की आवाजाही जारी, कुछ इलाकों में हल्की वर्षा के आसार

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार में बादलों की आवाजाही के साथ मौसम शुष्क और सामान्य बना रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार प्रदेश के उत्तर एवं दक्षिण मध्य भागों के कुछ स्थानों पर छिटपुट वर्षा के आसार हैं।

बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश के अलग-अलग भागों में वर्षा दर्ज की गई। मधुबनी के बेनीपट्टी में 131.2 मिमी सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई। राजधानी सहित प्रदेश के ज्यादातर भागों में बादलों की आवाजाही बने होने के साथ जिलों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई।