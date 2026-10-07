Bihar Weather Update: मानसून की विदाई में भींगेगा बिहार, 18 जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार के 80 प्रतिशत हिस्सों से मानसून की विदाई होने के साथ मौसम में बदलाव दिखने को मिल रहा है। मौसम शुष्क होने के साथ तापमान में भी गिरावट आरंभ हो गई है।

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, अगले 24 घंटे के दौरान ज्यादातर भागों में बादल छाए रहने के साथ 18 जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ कुछ स्थानों पर छिटपुट वर्षा के आसार हैं।

इन स्थानों पर 40-50 किमी/घंटा हवा की रफ्तार बने रहने की संभावना है। 10 अक्टूबर तक प्रदेश के अलग-अलग भागों में छिटपुट वर्षा के आसार हैं।

बेनीपट्टी में सबसे ज्यादा बारिश

बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश के अलग-अलग भागों में वर्षा दर्ज की गई। मधुबनी के बेनीपट्टी में 65.4 मिमी सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई। मंगलवार को राजधानी सहित ज्यादातर जिलों में बादल छाए रहने के साथ 22 जिलों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई।

पटना का अधिकतम तापमान 33.0 डिग्री सेल्सियस एवं 36.8 डिग्री सेल्सियस के साथ राजगीर का सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर उप हिमालयी पश्चिम बंगाल से मध्य महाराष्ट्र तक जाने वाली ट्रफ लाइन बिहार, झारखंड, विदर्भ और मराठवाड़ा से होकर गुजर रही है। वहीं, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल और उसके आसपास के इलाकों में ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण के कारण प्रदेश के मौसम में बदलाव के आसार है। विदाई पहले प्रसार में देरी मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार को दक्षिण पश्चिम मानसून प्रदेश के 80 प्रतिशत भागों से विदा हो गया है। अगले दो से तीन दिनों के कारण प्रदेश से पूर्ण रूप से विदा हो जाएगा। बीते 11 वर्षों के दौरान इस बार तीन अक्टूबर से ही मानसून की विदाई आरंभ हो गई है।