बिहार के लोगों को फिलहाल बारिश से राहत, 16-17 अक्टूबर को बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट
कल का मौसम: पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, अगले 5 दिनों तक बिहार में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा।
HighLights
अगले 5 दिनों तक तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं।
16-17 अक्टूबर को मेघगर्जन, वज्रपात और तेज हवा की चेतावनी।
कल 12 अक्टूबर को बिहार के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क।
डिजिटल डेस्क, पटना। पटना मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में अगले 5 दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है।
हालांकि, 16 और 17 अक्टूबर को राज्य के विभिन्न हिस्सों में तेज हवा के साथ मेघगर्जन और वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की गई है।
पिछले 24 घंटों के मौसम का हाल
मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्य के उत्तर-मध्य, दक्षिण-मध्य और दक्षिण-पूर्व के कुछ स्थानों तथा उत्तर-पश्चिम व उत्तर-पूर्व के एक-दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। घाट कुसुम्भा में सर्वाधिक 52.2 मिमी बारिश हुई।
इस दौरान राज्य में सबसे अधिक तापमान भभूआ (कैमूर) में 35.1°C दर्ज किया गया। जबकि सबसे न्यूनतम तापमान डेहरी (रोहतास) में 19.5°C दर्ज किया गया। पटना जिले में 48 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवा दर्ज की गई।
कल कैसा रहेगा मौसम
मौसम विभाग के अनुसार कल सोमवार 12 अक्टूबर को राज्य के अधिकांश हिस्सों (उत्तर-पश्चिम, उत्तर-मध्य, उत्तर-पूर्व व दक्षिण-पश्चिम) में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने का अनुमान है।
इस दौरान राज्य में कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। इस दौरान राज्य में अधिकतम तापमान 30°C से 34°C और न्यूनतम तापमान 20°C से 26°C के बीच बना रहेगा।
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