बिहार के लोगों को फिलहाल बारिश से राहत, 16-17 अक्टूबर को बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट

डिजिटल डेस्क, पटना। पटना मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में अगले 5 दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है।

हालांकि, 16 और 17 अक्टूबर को राज्य के विभिन्न हिस्सों में तेज हवा के साथ मेघगर्जन और वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की गई है।

पिछले 24 घंटों के मौसम का हाल

मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्य के उत्तर-मध्य, दक्षिण-मध्य और दक्षिण-पूर्व के कुछ स्थानों तथा उत्तर-पश्चिम व उत्तर-पूर्व के एक-दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। घाट कुसुम्भा में सर्वाधिक 52.2 मिमी बारिश हुई।