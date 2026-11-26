डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में अगले एक सप्ताह तक मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है।

मौसम विज्ञान केंद्र, पटना की ओर से गुरुवार (26 नवंबर) को जारी ताजा बुलेटिन के अनुसार, राज्य के किसी भी जिले के लिए कोई मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है।

हालांकि, अगले दो दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाया रह सकता है।

कैसा रहेगा तापमान का मिजाज?

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, अगले 3 से 4 दिनों तक राज्य के कई स्थानों पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है।

मौसम प्रणाली की बात करें तो मध्य क्षोभमंडल की पश्चिमी हवाओं में एक पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टर्बेंस) ट्रफ के रूप में बना हुआ है।

वहीं, बंगाल की खाड़ी और दक्षिण बांग्लादेश के आसपास ऊपरी वायुमंडलीय चक्रवाती परिसंचरण (साइक्लोनिक सर्कुलेशन) सक्रिय है। इसके बावजूद बिहार का मौसम साफ और शुष्क रहेगा।

मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान 11.2°C अरवल में दर्ज किया गया। इसके अलावा समस्तीपुर (पूसा) और औरंगाबाद में न्यूनतम तापमान 12.2°C, सहरसा (अगवानपुर) में 12.9°C और सीवान (जिरादेई) में 13.0°C रहा।