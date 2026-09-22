Kal Ka Mausam: 23 सितंबर को बिहार में आंधी-वज्रपात का अलर्ट, 3 जिलों में भारी बारिश की संभावना

डिजिटल डेस्क, पटना। 23 सितंबर को बिहार के अधिकांश हिस्सों में मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है। राज्य के अधिकतर जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, गर्जन और वज्रपात (बिजली गिरने) को लेकर चेतावनी जारी की गई है।

3 जिलों में भारी बारिश: मौसम विभाग ने पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और सिवान जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तेज हवा और वज्रपात की आशंका: बिहार के अधिकांश हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ 40-50 किमी/घंटे की गति से हवाएं चल सकती हैं और बिजली गिरने का खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, उत्तर-पश्चिम, उत्तर-मध्य, उत्तर-पूर्व, दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-मध्य बिहार के जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं, दक्षिण-पूर्व बिहार (भागलपुर, मुंगेर, जमुई आदि) में एक-दो स्थानों पर वर्षा की संभावना है।