Bihar Weather Update: हल्की बारिश और तेज धूप ने बढ़ाई उमस, आज कैसा रहेगा बिहार का मौसम?

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार में बादलों की आवाजाही बने होने के साथ कई स्थानों पर छिटपुट वर्षा के कारण उमस का प्रभाव बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, अगले 24 घंटे के दौरान राजधानी सहित 22 जिलों गया, औरंगाबाद, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनंगज, पूर्णिया, कटिहार, लखीसराय, सहरसा , मधेपुरा में मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ कई स्थानों पर छिटपुट वर्षा की संभावना है।

इन स्थानों पर हवा की गति 30-40 किमी प्रतिघंटा रहेगी। लखीसराय में 30 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से हवा दर्ज की गई। बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश के अलग-अलग भागों में वर्षा दर्ज की गई। किशनगंज में सबसे ज्यादा बारिश किशनगंज के गलगलिया में 75.4 मिमी सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई। सोमवार को पटना सहित आसपास इलाकों में बादलों की आवाजाही के साथ हल्की वर्षा से राहत मिलने के बाद उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ाई।

सुबह 11 बजे के आसपास राजधानी में हल्की वर्षा के बाद धूप निकलने से उमस का प्रभाव बना रहा। सोमवार को गया को छोड़ कर पटना सहित शेष जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 34.7 डिग्री सेल्सियस एवं 38.1 डिग्री सेल्सियस के साथ भभुआ के कैमूर में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और इसके आसपास हवा का चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र बने होने के कारण प्रदेश के कई भागों में बादलों की आवाजाही एवं कुछ स्थानों पर छिटपुट वर्षा से उमस का प्रभाव बने रहने की संभावना है। 17 सितंबर को बेगूसराय, खगड़िया, मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर जिले के एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है।