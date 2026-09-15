दिल्ली से यूपी-बिहार तक मानसून का 'मेगा अलर्ट', 22 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर भारत से लेकर देश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में एक बार फिर मानसून की सक्रियता बढ़ गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, 15 सितंबर 2026 को देश के कुल 22 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

गुजरात में मूसलाधार बारिश को देखते हुए रेड अलर्ट घोषित किया गया है, वहीं दिल्ली-एनसीआर, यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश समेत कई प्रमुख राज्यों में तेज हवाओं और आंधी-तूफान के साथ मध्यम से भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है।

दिल्ली-एनसीआर में हल्की बारिश के आसार देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश के आसार हैं। IMD के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में आसमान बादलों से घिरा रहेगा और हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।

गुजरात में भारी बारिश का 'रेड अलर्ट' गुजरात के कई हिस्से इस समय भारी बारिश की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने अहमदाबाद, गांधीनगर, सुरेंद्रनगर, राजकोट, मोरबी, पोरबंदर, जामनगर और देवभूमि द्वारका समेत आठ जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी करते हुए बेहद भारी बारिश की चेतावनी दी है।

यूपी के कई जिलों में अलर्ट उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और गोरखपुर शामिल हैं। इस दौरान 30 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और बिजली चमकने की आशंका है।

बिहार में येलो अलर्ट बिहार में भारी बारिश की आशंका है। बिहार के लगभग आधे हिस्से में येलो अलर्ट जारी है। मौसम विभाग के अनुसार, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, बक्सर, भोजपुर और रोहतास जैसे सीमांचल और मैदानी इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है।