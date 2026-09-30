Kal ka Mausam: बिहार में मानसून की विदाई से पहले बदला मौसम, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में मानसून की रफ्तार भले ही धीमी पड़ गई हो, लेकिन मौसम विभाग (IMD) की चेतावनी ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है।

यदि आप अगले कुछ दिनों में दुर्गा पूजा की खरीदारी, यात्रा या खेती से जुड़ा कोई काम प्लान कर रहे हैं, तो मौसम का यह लेटेस्ट अपडेट आपके लिए बेहद जरूरी है।

मौसम विज्ञान केंद्र, पटना के अनुसार, राज्य में मानसून की विदाई (Monsoon Withdrawal) की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालांकि, अक्टूबर की शुरुआत में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक, अगले 2-3 में मानसून की वापसी हो सकती है।

तेज हवा और वज्रपात की चेतावनी मौसम विभाग ने उत्तर-पूर्वी, उत्तर-पश्चिम और उत्तर-मध्य बिहार के जिलों के लिए विशेष येलो अलर्ट जारी किया है। 4 अक्टूबर को सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा में 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है।

वहीं, 5 अक्टूबर को हवा की यह रफ्तार उत्तर-पश्चिम, उत्तर-मध्य और उत्तर-पूर्व बिहार के अधिकतर हिस्सों में तबाही मचा सकती है, जबकि 6 अक्टूबर को उत्तर बिहार के कई जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात (ठनका गिरने) के साथ 30-40 किमी/घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की प्रबल संभावना है।

कहां दर्ज हुआ सबसे ज्यादा पारा? पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में अधिकतम तापमान 30.9°C से 36.8°C के बीच दर्ज किया गया। भभुआ (कैमूर) में सर्वाधिक तापमान 36.8°C दर्ज किया गया। वहीं, डेहरी (रोहतास) में न्यूनतम तापमान 22.5°C रहा। भोजपुर के कोइलवर में 28 किमी/घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं।