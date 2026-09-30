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Bihar Weather Update: बिहार में झमाझम बारिश पर लगा ब्रेक, तापमान और उमस बढ़ने के आसार

By Prabhat Ranjan Edited By: Nishant Bharti
Published: Wed, 30 Sep 2026 07:02 AM (IST)

बिहार में मानसून अब कमजोर पड़ रहा है, जिससे झमाझम बारिश का दौर थम गया है और अगले 24 घंटे में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है।

बिहार का मौसम (एआई जेनरेटेड तस्वीर)

बिहार का मौसम (एआई जेनरेटेड तस्वीर)

HighLights

  1. बिहार में मानसून कमजोर, झमाझम बारिश का दौर थमा।

  2. अगले 24 घंटे में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।

  3. बारिश में कमी से दिन का तापमान और उमस बढ़ेगी।

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार में मानसून अब धीरे-धीरे कमजोर पड़ने लगा है। झमाझम वर्षा का दौर थमने के साथ मौसम का मिजाज भी बदलने लगा है। अगले 24 घंटे में प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है। आसमान में बादलों की आवाजाही रहेगी, कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी ही हो सकती है। बारिश में कमी के बीच दिन के तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू हो गया है।

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी की रेखा गुरदासपुर, चंडीगढ़, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, धौलपुर, उदयपुर से होकर गुजर रही है। इसके आगे बढ़ने के साथ बिहार में भी मानसून की विदाई के संकेत मिलने लगे हैं। 

प्रदेश से मानसून अक्टूबर के मध्य तक विदा हो सकता है। यानी आने वाले दिनों में वर्षा की गतिविधियां और कमजोर होने तथा दिन में धूप का असर बढ़ने के आसार हैं।

प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में वर्षा की गतिविधियां कम

पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज हवा चल सकती है, लेकिन अधिसंख्य इलाकों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। बीते 24 घंटे में भी प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में वर्षा की गतिविधियां कम रहीं।

रोहतास में 6.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। मंगलवार को पटना समेत 21 जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस रहा। 36.8 डिग्री सेल्सियस के साथ भभुआ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। पटना समेत अधिकांश भागों में दिनभर मौसम शुष्क बना रहा। 

तापमान में सामान्य उतार-चढ़ाव 

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार मानसून की गतिविधियां कमजोर होने के बाद तापमान में उतार-चढ़ाव सामान्य है। फिलहाल सुबह-शाम हल्की राहत के बावजूद दिन में धूप और उमस का असर बना रह सकता है। मानसून की पूरी विदाई के बाद ही प्रदेश में मौसम में ठंडक का प्रभाव धीरे-धीरे बढ़ने की उम्मीद है।

इन स्थानों पर दर्ज हुई वर्षा

रोहतास के डेहरी में 6.0 मिमी, औरंगाबाद के बारूण में 3.0 मिमी, भभुआ के भगवानपुर में 2.6 मिमी, वैशाली में 2.5 मिमी, गया में 2.0 मिमी, औरंगाबाद के ओबरा में 1.8 मिमी, औरंगाबाद के रफीगंज में 1.2 मिमी, शेखपुरा और जहानाबाद में 0.5 मिमी एवं रोहतास के नौहट्टा में 0.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई।

प्रमुख शहरों का तापमान (डिग्री सेल्सियस में)

शहर अधिकतम न्यूनतम
पटना 32.5 26.0
गया 31.8 25.0
भागलपुर 32.0 24.7
मुजफ्फरपुर 31.4 25.5