Bihar Voter List में नाम जोड़ने और सुधार का मौका: आज से शुरू हुआ अभियान, 11 दिसंबर है लास्ट डेट
बिहार में मतदाता-सूची में नाम जोड़ने, हटाने और सुधार के लिए 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान चलेगा।
HighLights
मतदाता-सूची में नाम जोड़ने, हटाने और सुधार का अवसर।
12 नवंबर से 11 दिसंबर तक चलेगा विशेष पुनरीक्षण अभियान।
1 जनवरी 2027 तक 18 वर्ष पूर्ण करने वाले पात्र।
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में मतदाता-सूची (Bihar Voter List) में नाम जोड़ने-हटाने और दूसरे परिवर्तन के लिए फिर अवसर बन आया है। इसके लिए निर्वाचन आयोग द्वारा 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) अभियान चलाया जाएगा।
शुरुआत बुधवार को समेकित प्रारूप निर्वाचक-सूची के प्रकाशन से होगी। उसी के साथ दावा-आपत्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
एसएसआर के दौरान छूटे हुए पात्र नागरिकों, विशेष रूप से दिव्यांगों और युवाओं के नाम मतदाता-सूची में जोड़े जाएंगे। इसके लिए अर्हता तिथि एक जनवरी, 2027 है। यानी इस तिथि तक 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले युवा भी मतदाता-सूची मेंं नाम दर्ज करा सकते हैं।
इस दौरान नाम-पता आदि में सुधार भी होगा। आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरीकों से, किए जा सकता है।
अगर मतदाता-सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) के दौरान कोई भूल-चूक हुई है, तो एसएसआर उसे भी सुधारने के लिए अवसर है।
उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर चलाया गया था। उसके विरुद्ध विपक्ष आज भी आंदोलनरत है और एनडीए पर वोट चोरी का आरोप लगा रहा। ऐसे में एसएसआर के जरिये विपक्ष को भी अवसर मिल रहा कि वह मतदाता-सूची की त्रुटियों में सुधार करा सके।
इसके लिए उसके अपने बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) को सक्रिय करना होगा। एसआईआर के दौरान विपक्षी दलों के नेता हाय-तौबा करते रहे, लेकिन उनके बीएलए निष्क्रिय पड़े रहे। थोड़ा-बहुत प्रयास भाकपा (माले) के बीएलए ने ही किया था।
अलग-अलग आवेदन: नाम जोड़ने के लिए प्ररूप-6, नाम हटाने के लिए प्ररूप-7 तथा सुधार, निवास स्थानांतरण या दिव्यांग मतदाता के रूप में चिह्नांकन के लिए प्ररूप-8 भरना है।
ऑनलाइन माध्यम: वोटर सर्विस पोर्टल (voters.eci.gov.in), वोटर हेल्पलाइन नंबर (1950) और ''सक्षम'' एप जैसे डिजिटल माध्यम भी मतदाताओं की सुविधा के लिए उपलब्ध हैं।
महत्वपूर्ण तिथियां और कार्यक्रम:
- 12 नवंबर 2026 : निर्वाचक-सूची के प्रारूप का प्रकाशन
- 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 : दावा और आपत्ति की अवधि
- 28 दिसंबर 2026 तक : दावा और आपत्ति का निष्पादन
- 04 जनवरी 2027 : मतदाता-सूची का अंतिम प्रकाशन