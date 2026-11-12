Bihar Voter List में नाम जोड़ने और सुधार का मौका: आज से शुरू हुआ अभियान, 11 दिसंबर है लास्ट डेट

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में मतदाता-सूची (Bihar Voter List) में नाम जोड़ने-हटाने और दूसरे परिवर्तन के लिए फिर अवसर बन आया है। इसके लिए निर्वाचन आयोग द्वारा 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) अभियान चलाया जाएगा।

शुरुआत बुधवार को समेकित प्रारूप निर्वाचक-सूची के प्रकाशन से होगी। उसी के साथ दावा-आपत्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एसएसआर के दौरान छूटे हुए पात्र नागरिकों, विशेष रूप से दिव्यांगों और युवाओं के नाम मतदाता-सूची में जोड़े जाएंगे। इसके लिए अर्हता तिथि एक जनवरी, 2027 है। यानी इस तिथि तक 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले युवा भी मतदाता-सूची मेंं नाम दर्ज करा सकते हैं।

इस दौरान नाम-पता आदि में सुधार भी होगा। आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरीकों से, किए जा सकता है। अगर मतदाता-सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) के दौरान कोई भूल-चूक हुई है, तो एसएसआर उसे भी सुधारने के लिए अवसर है। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर चलाया गया था। उसके विरुद्ध विपक्ष आज भी आंदोलनरत है और एनडीए पर वोट चोरी का आरोप लगा रहा। ऐसे में एसएसआर के जरिये विपक्ष को भी अवसर मिल रहा कि वह मतदाता-सूची की त्रुटियों में सुधार करा सके।