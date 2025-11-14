Language
    Bihar vidhan sabha Chunav Result 2025: पहले चरण के 121 सीटों पर काउंटिंग जारी, तेजस्वी-सम्राट-खेसारी के नतीजों पर टिकी नजरें

    By Nishant Bharti Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 11:33 AM (IST)

    Bihar vidhan sabha Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के 243 सीटों पर मतगणना जारी है। पहले चरण में हुए 121 सीटों पर सबकी निगाहें टिकी हैं, जहाँ तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी और खेसारी लाल यादव जैसे प्रमुख उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी की नजरें पहले चरण के नतीजों पर हैं। मतगणना में आलमनगर, बिहारीगंज समेत कई सीटों के रुझान आने शुरू हो गए हैं।

    बिहार चुनाव का रिजल्ट

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा(Bihar Chunav Result 2025) के 243 सीटों पर आज मतगणना जारी है। राज्य में हुए रिकॉर्ड मतदान के बीच सभी की नजरें 6 नवंबर को पहले चरण में हुए 121 सीटों पर टिकी है। पहले चरण में तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी, खेसारी लाल यादव जैसे बड़े-बड़े चुनावी मैदान थे। ऐसे में सभी की निगाहें पहले चरण के नतीजों पर है।

    क्र.सं. सीट का नाम उम्मीदवार आगे / पीछे
    1 आलमनगर 0 0
    2 बिहारीगंज 0 0
    3 सिंहेश्वर (एससी) 0 0
    4 मधेपुरा 0 0
    5 सोनबर्षा (एससी) 0 0
    6 सहरसा 0 0
    7 सिमरी बख्तियारपुर 0 0
    8 महिषी 0 0
    9 कुशेश्वर अस्थान (एससी) 0 0
    10 गौरा बौराम 0 0
    11 बेनीपुर 0 0
    12 अलीनगर 0 0
    13 दरभंगा ग्रामीण 0 0
    14 दरभंगा 0 0
    15 हायाघाट 0 0
    16 बहादुरपुर 0 0
    17 केवटी 0 0
    18 जाले 0 0
    19 गायघाट 0 0
    20 औराई 0 0
    21 मीनापुर 0 0
    22 बोचहां (एससी) 0 0
    23 सकरा (एससी) 0 0
    24 कुरहनी 0 0
    25 मुजफ्फरपुर 0 0
    26 कांति 0 0
    27 बरुराज 0 0
    28 पारू 0 0
    29 साहेबगंज 0 0
    30 बैकुंठपुर 0 0
    31 बरौली 0 0
    32 गोपालगंज 0 0
    33 कुचायकोट 0 0
    34 भोरे (एससी) 0 0
    35 हथुआ 0 0
    36 सीवान 0 0
    37 जीरादेई 0 0
    38 दरौली (एससी) 0 0
    39 रघुनाथपुर 0 0
    40 दरौंदा 0 0
    41 बड़हरिया 0 0
    42 गोरियाकोठी 0 0
    43 महराजगंज 0 0
    44 एकमा 0 0
    45 मांझी 0 0
    46 बनियापुर 0 0
    47 तरैया 0 0
    48 मढ़ौरा 0 0
    49 छपरा 0 0
    50 गरखा (एससी) 0 0
    51 अमनौर 0 0
    52 परसा 0 0
    53 सोनपुर 0 0
    54 हाजीपुर 0 0
    55 लालगंज 0 0
    56 वैशाली 0 0
    57 महुआ 0 0
    58 राजा पाकर (एससी) 0 0
    59 राघोपुर 0 0
    60 महनार 0 0
    61 पातेपुर (एससी) 0 0
    62 कल्याणपुर (एससी) 0 0
    63 वारिसनगर 0 0
    64 समस्तीपुर 0 0
    65 उजियारपुर 0 0
    66 मोरवा 0 0
    67 सरायरंजन 0 0
    68 मोहिउद्दीननगर 0 0
    69 विभूतिपुर 0 0
    70 रोसेरा (एससी) 0 0
    71 हसनपुर 0 0
    72 चेरिया-बरियारपुर 0 0
    73 बछवाड़ा 0 0
    74 तेघड़ा 0 0
    75 मटिहानी 0 0
    76 साहेबपुर कमाल 0 0
    77 बेगूसराय 0 0
    78 बखरी (एससी) 0 0
    79 अलौली (एससी) 0 0
    80 खगड़िया 0 0
    81 बेलदौर 0 0
    82 परबत्ता 0 0
    83 तारापुर 0 0
    84 मुंगेर 0 0
    85 जमालपुर 0 0
    86 सूर्यगढ़ा 0 0
    87 लखीसराय 0 0
    88 शेखपुरा 0 0
    89 बरबीघा 0 0
    90 अस्थावां 0 0
    91 बिहारशरीफ 0 0
    92 राजगीर (एससी) 0 0
    93 इस्लामपुर 0 0
    94 हिल्सा 0 0
    95 नालंदा 0 0
    96 हरनौत 0 0
    97 मोकामा 0 0
    98 बाढ़ 0 0
    99 बख्तियारपुर 0 0
    100 दीघा 0 0
    101 बांकीपुर 0 0
    102 कुम्हरार 0 0
    103 पटना साहिब 0 0
    104 फतुहा 0 0
    105 दानापुर 0 0
    106 मनेर 0 0
    107 फुलवारी (एससी) 0 0
    108 मसौढ़ी (एससी) 0 0
    109 पालीगंज 0 0
    110 बिक्रम 0 0
    111 सन्देश 0 0
    112 बरहरा 0 0
    113 आरा 0 0
    114 अगिआंव (एससी) 0 0
    115 तरारी 0 0
    116 जगदीशपुर 0 0
    117 शाहपुर 0 0
    118 ब्रह्मपुर 0 0
    119 बक्सर 0 0
    120 डुमरांव 0 0
    121 राजपुर (एससी) 0 0