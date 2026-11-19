राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधान परिषद सचिवालय ने गुरुवार को अलग-अलग तीन आदेश जारी कर 50 कर्मियों की नियुक्तियां रद्द कर दीं। इन सभी के विरुद्ध कार्रवाई का आदेश भी जारी किया गया है। बताया गया है कि पूर्व सभापति अवधेश नारायण सिंह के कार्यकाल में परीक्षा के लिए निर्धारित पात्रता को दरकिनार कर नियुक्तियां की गई थीं। कार्रवाई की जद में 33 डाटा इंट्री ऑपरेटर, 10 निम्न वर्गीय लिपिक और सात आशुलिपिक (निजी सहायक) शामिल हैं।

दो बार मौका मिला, फिर भी दक्षता परीक्षा से रहे गायब नियुक्ति प्रक्रिया में कथित हेराफेरी की शिकायत सामने आने के बाद सात आशुलिपिकों को पहली बार चार नवंबर को दक्षता जांच के लिए बुलाया गया था। हालांकि, इनमें से कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं हुआ। इसके बाद सचिवालय ने 18 नवंबर को दूसरी तिथि निर्धारित की। दोबारा मौका मिलने के बावजूद सातों अभ्यर्थी परीक्षा से अनुपस्थित रहे।

परीक्षा में शामिल नहीं होने पर उम्मीदवारी समाप्त परिषद सचिवालय ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि दक्षता परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी समाप्त कर दी जाएगी। निर्धारित दोनों तिथियों पर अनुपस्थित रहने के कारण संबंधित अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इसी आधार पर 50 कर्मियों की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश जारी किए गए।

सात आशुलिपिक/निजी सहायक की सूची नियुक्ति रद्द किए गए सात आशुलिपिकों एवं निजी सहायकों में स्पृहा सिंह, अमन कुमार, नमन राज, अंजलि कुमारी आनंद, सुमित राज, गुड़िया कुमारी एवं शिमरण भारती शामिल हैं। निम्न वर्गीय लिपिक के सभी 10 अभ्यर्थी निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति रद्द किए गए अभ्यर्थियों में मृत्युंजय कुमार, जया कुमारी, प्रियांशु कुमार, चंदा पोद्दार, निखिल कुमार, निशा कुमारी, आनंद कुमार, सुजीत पासवान, निशी कुमारी एवं पायल कुमारी के नाम शामिल हैं।