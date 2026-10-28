बिहार के 3 शहरों की बदलेगी सूरत: सड़क, नाला और बस स्टैंड के लिए 1.66 करोड़ रुपये मंजूर

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में शहरी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार ने गया, झंझारपुर और आरा की विकास योजनाओं के लिए 166.64 लाख रुपये यानी करीब 1.67 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 के तहत नगर विकास एवं आवास विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।

राशि से बस स्टैंड, पीसीसी सड़क और नाला निर्माण के काम कराए जाएंगे। इन योजनाओं से स्थानीय लोगों और यात्रियों को आवागमन में सुविधा मिलने की उम्मीद है।

टिकारी में बस स्टैंड निर्माण के लिए 90 लाख

गया जिले के टिकारी में बस स्टैंड निर्माण के लिए सबसे अधिक 90 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस राशि से बस स्टैंड की सुविधा विकसित की जाएगी।

इससे यात्रियों को बस पकड़ने और आवागमन के दौरान बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। बस स्टैंड का निर्माण स्थानीय परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

झंझारपुर में मेडिकल कॉलेज तक बनेगी सड़क और नाला

नगर परिषद झंझारपुर में मुख्य सड़क से मेडिकल कॉलेज अस्पताल तक पीसीसी सड़क और नाला निर्माण के लिए 46.36 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं।

सड़क बनने से अस्पताल आने-जाने वाले मरीजों और उनके परिजनों को सुविधा मिल सकती है। वहीं, नाला निर्माण से जलनिकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

आरा में सड़क और आरसीसी नाला बनाने पर खर्च होंगे 30.28 लाख

आरा नगर निगम क्षेत्र में श्मशान बांध से मुख्य सड़क तक पीसीसी सड़क और आरसीसी नाला निर्माण के लिए 30.28 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

इस योजना से संबंधित क्षेत्र में सड़क संपर्क बेहतर होने के साथ जलनिकासी की समस्या दूर करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

तीनों योजनाओं से शहरी सुविधाओं को मिलेगी मजबूती

नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से राशि स्वीकृत होने के बाद संबंधित निकायों में योजनाओं के क्रियान्वयन का रास्ता साफ हुआ है।

अब इन परियोजनाओं के तहत सड़क, नाला और बस स्टैंड से जुड़ी सुविधाओं को विकसित किया जाएगा। योजनाओं के पूरा होने से स्थानीय लोगों को राहत मिलने और शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार की उम्मीद है।