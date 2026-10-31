बिहार के टीचरों के लिए अच्छी खबर: अब विश्वविद्यालयों के बजाय सीधे ट्रेजरी से खाते में आएगी सैलरी

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों के वेतन भुगतान की व्यवस्था बदलेगी।

उच्च शिक्षा विभाग की ओर से तैयारी हो रही है। अब शिक्षकों के वेतन का भुगतान विश्वविद्यालयों के माध्यम से करने की जगह सीधे कोषागार से उनके बैंक खाते में भेने का प्रस्ताव है।

इस नई व्यवस्था को लेकर लोक भवन से सहमति मिल गई है। अब प्रस्ताव को राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए भेजने की तैयारी है।

कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के बाद नई व्यवस्था लागू करने की प्रक्रिया शुरू होगी। फिलहाल वेतन भुगतान के लिए कोषागार से विश्वविद्यालयों को राशि उपलब्ध कराई जाती है।

इसके बाद विश्वविद्यालय अपने स्तर से शिक्षकों के वेतन का भुगतान करते हैं। नई व्यवस्था लागू होने पर इस प्रक्रिया में बदलाव होगा और कोषागार से सीधे शिक्षकों के खातों में वेतन भेजा जाएगा। इससे विश्वविद्यालयों के माध्यम से वेतन राशि जारी करने की मौजूदा व्यवस्था समाप्त हो जाएगी।