बिहार महिला अंडर-23 क्रिकेट टीम घोषित, वैदेही यादव की अगुवाई में 15 सदस्यीय दल रायपुर रवाना होगा

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (बीसीए) ने अंडर-23 महिला टी-20 टूर्नामेंट के लिए अंडर-23 महिला क्रिकेट टीम की घोषणा गुरुवार को कर दी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 14 से 21 नवंबर तक आयोजित होने वाले टूर्नामेंट के शुरुआती दो मुकाबलों के लिए 15 सदस्यीय टीम का चयन किया गया है।

घोषित टीम की कमान वैदेही यादव को सौंपी गई है, जबकि हर्षिता भारद्वाज उपकप्तान की जिम्मेदारी संभालेंगी। टीम में यशिता सिंह, आर्या सेठ, तेजस्वी, खुशी गुप्ता, श्रुति गुप्ता, ममता पटेल, अंजलि पंडित, खुशी कुमारी, प्रतिभा सहनी, नूतन सिंह, कोमल कुमारी, सिद्धि और प्रिया को शामिल किया गया है।