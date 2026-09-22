बिहार में बिना रजिस्ट्रेशन शोरूम से निकले वाहनों पर होगी कार्रवाई, थानों को दी जाएगी सूचना

राज्य ब्यूरो, पटना। परिवहन विभाग ने एक बार फिर सभी जिलों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि शोरूम से बिना निबंधित कोई वाहन नहीं निकले। बिना निबंधन वाहनों का परिचालन किए जाने की स्थिति में कार्रवाई की जाए।

इस संबंध में सभी थानों को आवश्यक रूप से सूचित करने को कहा गया है, ताकि बिना वैध आरसी के संचालित वाहनों पर दंड लगाया जा सके।

मंगलवार को परिवहन आयुक्त आरिफ अहसन ने सभी जिलों के साथ परिवहन विभाग की सेवाओं एवं राजस्व संग्रहण की विस्तृत समीक्षा में इससे जुड़ा निर्देश दिया।

उन्होंने राज्य के सभी जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ), अपर जिला परिवहन पदाधिकारी (एडीटीओ) और मोटरयान निरीक्षक (एमवीआई) को ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन निबंधन के काम में तेजी लाने और लंबित आवेदनों का ससमय निष्पादन का टास्क दिया गया है।

इसके साथ ही राजस्व वसूली में पिछड़े जिलों से स्पष्टीकरण करते हुए सुधार करने को कहा गया है। समीक्षा के दौरान मुजफ्फरपुर में 46 प्रतिशत, शिवहर में 45 प्रतिशत, मोतिहारी में 44 प्रतिशत, पटना एवं भागलपुर में 42 प्रतिशत तथा पूर्णिया, अररिया, समस्तीपुर एवं किशनगंज में 40 प्रतिशत राजस्व वसूली की जानकारी दी गई।