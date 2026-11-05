बिहार में ट्रैफिक चालान भरने का बदलेगा तरीका, 16 नवंबर से UPI एप से कर सकेंगे पेमेंट

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में ट्रैफिक चालान जमा करना अब पहले से ज्यादा आसान होगा। वाहन मालिक 16 नवंबर से गूगल पे, फोन पे और पेटीएम जैसे डिजिटल पेमेंट एप के जरिए घर बैठे चालान की राशि जमा कर सकेंगे।

इसके लिए परिवहन विभाग भारत बिल पेमेंट सिस्टम (BBPS) प्लेटफॉर्म शुरू करने जा रहा है। इससे लोगों को चालान जमा करने के लिए किसी कार्यालय या निर्धारित पोर्टल पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एपीआई इंटीग्रेशन का काम पूरा परिवहन विभाग में गुरुवार को इस प्लेटफार्म का डेमोस्ट्रेशन किया गया। विभाग के अनुसार, बीबीपीएस प्लेटफार्म को डिजिटल भुगतान व्यवस्था से जोड़ने के लिए एनआईसी के माध्यम से एपीआई इंटीग्रेशन का काम पूरा कर लिया गया है।