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Bihar Weather 29 September: बिहार में फिर बढ़ेगी उमस और गर्मी, आपके जिले में कैसा रहेगा कल का मौसम?

By Digital Desk Edited By: Piyush Pandey
Published: Mon, 28 Sep 2026 04:38 PM (IST)

कल का मौसम: बिहार में मानसून की गतिविधियां धीमी पड़ गई हैं, जिससे अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहा और तापमान में वृद्धि की संभावना है।

बिहार कल का मौसम। (AI GENERATED IMAGE)

बिहार कल का मौसम। (AI GENERATED IMAGE)

HighLights

  1. मानसून की गतिविधियां धीमी, अधिकांश बिहार में मौसम शुष्क।

  2. आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी की संभावना।

  3. उत्तर-पूर्व, दक्षिण-पश्चिम बिहार में मेघगर्जन, तेज हवाओं की चेतावनी।

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में मानसून की गतिविधियां धीमी पड़ गई हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहा, जबकि उत्तर, दक्षिण-पूर्व और दक्षिण-पश्चिम बिहार के एकाध स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

24 घंटों का हाल

मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान कैमूर (भभुआ) में 36.4°C दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 4°C की वृद्धि हुई है।

वहीं, न्यूनतम तापमान वाल्मीकि नगर (पश्चिम चंपारण) में 21.0°C दर्ज किया गया। मधेपुरा जिले में 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलीं।

मधुबनी के जयनगर में सबसे ज्यादा 52.4 मिमी बारिश हुई। इसके अलावा खजौली (34.4 मिमी), राघवपुर (23.4 मिमी) और लखनौर (20.4 मिमी) में भी बारिश दर्ज की गई।

आज (28 सितंबर) के लिए मौसम की चेतावनी

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, आज 28 सितंबर को राज्य के उत्तर-पूर्व (सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा) और दक्षिण-पश्चिम (बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल) हिस्सों में मेघगर्जन, वज्रपात और 30-40 किमी/घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। विभाग ने लोगों को खुले में न रहने और पक्के मकानों में शरण लेने की सलाह दी है।

कल कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार कल 29 सितंबर को राज्य के कुछ हिस्सों में केवल एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। वहीं, अधिकांश जिलों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना जताई गई है।

तापमान में बढ़ोतरी

अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई स्थानों पर अधिकतम तापमान में 2 से 3°C की वृद्धि हो सकती है। इसके बाद तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है।

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