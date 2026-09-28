बिहार में सुस्त पड़ा मानसून, अब तापमान में होगी बढ़ोत्तरी; 12 जिलों में बारिश की संभावना  

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार से झारखंड, ओडिशा होते हुए पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी तक उत्तर-दक्षिण ट्रफ रेखा विस्तृत है। इसके प्रभाव से प्रदेश में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ बूंदाबांदी के साथ हल्की वर्षा हो सकती है और तेज हवा चलेगी।

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के Bihar Weather Forecast के अनुसार, बंगाल की खाड़ी से नमी मिलने के कारण स्थानीय स्तर पर छिटपुट वर्षा की संभावना है। हालांकि मानसून सुस्त पड़ने के साथ दो दिनों के दौरान तापमान में पांच डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का पूर्वानुमान है।

अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के सभी भागों में बादलों की आवाजाही बने होने के साथ 12 जिलों में मेघ गर्जन के साथ 30-40 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। पश्चिमी चंपारण में सबसे अधिक बारिश रविवार को पटना सहित कई जिलों में वर्षा की गतिविधियां कम होने के साथ तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। पटना के अधिकतम तापमान में चार डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के साथ 32.0 डिग्री सेल्सियस एवं 36.4 डिग्री सेल्सियस के साथ कैमूर का सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया।