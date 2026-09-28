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बिहार में सुस्त पड़ा मानसून, अब तापमान में होगी बढ़ोत्तरी; 12 जिलों में बारिश की संभावना  

By Prabhat Ranjan Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
Published: Mon, 28 Sep 2026 07:35 AM (IST)

Bihar Weather Update: मानसून के सुस्त पड़ने से बिहार में अगले दो दिनों में तापमान में पांच डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि का अनुमान है।

एआई जनरेटेड फोटो

एआई जनरेटेड फोटो

HighLights

  1. मानसून सुस्त पड़ने से तापमान में वृद्धि का अनुमान।

  2. अगले दो दिनों में पांच डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा पारा।

  3. कुछ जगहों पर हल्की वर्षा और तेज हवा संभव।

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार से झारखंड, ओडिशा होते हुए पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी तक उत्तर-दक्षिण ट्रफ रेखा विस्तृत है। इसके प्रभाव से प्रदेश में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ बूंदाबांदी के साथ हल्की वर्षा हो सकती है और तेज हवा चलेगी।

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के Bihar Weather Forecast के अनुसार, बंगाल की खाड़ी से नमी मिलने के कारण स्थानीय स्तर पर छिटपुट वर्षा की संभावना है। हालांकि मानसून सुस्त पड़ने के साथ दो दिनों के दौरान तापमान में पांच डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का पूर्वानुमान है।

अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के सभी भागों में बादलों की आवाजाही बने होने के साथ 12 जिलों में मेघ गर्जन के साथ 30-40 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है।

पश्चिमी चंपारण में सबसे अधिक बारिश

रविवार को पटना सहित कई जिलों में वर्षा की गतिविधियां कम होने के साथ तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। पटना के अधिकतम तापमान में चार डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के साथ 32.0 डिग्री सेल्सियस एवं 36.4 डिग्री सेल्सियस के साथ कैमूर का सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया।

बीते 24 घंटे के दौरान पटना सहित अलग-अलग जिलों में वर्षा दर्ज की गई। राजधानी में 61.2 मिमी एवं पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में 194.8 मिमी सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई।

इसके अलावा पटना के दानपुर में 68.8 मिमी वर्षा दर्ज की गई। भोजपुर में 65 किमी प्रतिघंटा हवा की रफ्तार दर्ज की गई। राज्य का अधिकतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस से 33.2 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया।

इन स्थानों पर दर्ज हुई वर्षा

स्थान वर्षा (मिमी)
सीतामढ़ी के सोनबरसा 190.0
पश्चिम चंपारण के मैनाटाड़ 168.4
मधुबनी 108.6
सिवान के रघुनाथपुर 102.2
शिवहर के पिपराही 100.8
सीतामढ़ी के ढेंगरब्रिज 95.0
मधुबनी के लौकाही 94.2
पश्चिम चंपारण के चनपटिया 91.4
रामनगर 88.8
सिकटा 88.6
सिवान सदर 86.4
शिवहर 78.8
सीतामढ़ी के डुमरा 76.8
पूर्वी चंपारण के अरेराज 71.4
सिवान के जीरादेई 70.2
मधुबनी के फुलफरास 65.2
गोपालगंज 64.2
सारण के दिघवारा 64.2
सिवान के मैरवा 62.6
बेतिया 62.6

प्रमुख शहरों का तापमान

शहर अधिकतम न्यूनतम
पटना 32.0 25.0
गया 31.6 23.4
भागलपुर 31.6 25.4
मुजफ्फरपुर 28.6 25.6

(तापमान डिग्री सेल्सियस में)