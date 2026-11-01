बिहार के प्राइवेट ITI में मानकों की अनदेखी, केंद्र सरकार के निर्देश पर होगी जांच

राज्य ब्यूरो, पटना। प्रदेश में संचालित हो रहे सभी निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आइटीआइ) की जांच होगी। वर्तमान में 1258 निजी संस्थान हैं। सरकार द्वारा तय मानदंडों के आधार पर इन सभी संस्थानों की जांच की जाएगी। युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग ने इसकी तैयारी की है।

अधिसंख्य निजी आइटीआइ में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है, शिक्षकों की कमी है। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने जो मानक तय कर रखे हैं उनके आधार निजी आइटीआइ की जांच होगी। मानक के अनुसार, भवन में बिल्डिंग बाइलाज का पालन करना अनिवार्य है। दो सौ प्रशिक्षणार्थी के लिए गांव में कम से कम दो एकड़ और शहरी इलाके में सवा एकड़ जमीन जरूरी है। लीज पर जमीन लेने पर दस साल का लीज रखना है। छत पक्का या इंडस्ट्रीयल शीट का हो और कैंपस में प्रवेश के लिए कम से कम छह गेट हों। 25 वर्गमीटर लम्बा और कम से कम तीन वर्गमीटर चौड़ा वर्गकक्ष रखना है।