जागरण संवाददाता, पटना। बिहार अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों के मानचित्र पर एक और बड़ी उपलब्धि दर्ज करने जा रहा है। जनवरी 2027 के तीसरे सप्ताह में प्रदेश में पहली बार कैडेट और जूनियर बालक एवं बालिका तलवारबाजी विश्वकप का आयोजन किया जाएगा। राजगीर में होने वाली इस प्रतियोगिता में 25 से 28 देशों के खिलाड़ियों के भाग लेने की संभावना है।

खेल मंत्री से मिले अंतरराष्ट्रीय तलवारबाजी महासंघ के पदाधिकारी बिहार राज्य खेल प्राधिकरण (बीएसएसए) के महानिदेशक रवींद्रण शंकरण ने बताया कि गुरुवार को पाटलिपुत्र खेल परिसर में एशियाई तलवारबाजी महासंघ के महासचिव और भारतीय तलवारबाजी महासंघ के अध्यक्ष राजीव मेहता ने बिहार का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने खेल मंत्री श्रेयसी सिंह से मुलाकात की।

बैठक में प्रदेश में तलवारबाजी खेल के विकास और विस्तार को लेकर विचार-विमर्श हुआ। इसी दौरान जनवरी 2027 के तीसरे सप्ताह में राजगीर में कैडेट और जूनियर वर्ग के बालक-बालिका तलवारबाजी विश्वकप के आयोजन पर सहमति बनी। राजगीर में खुलेगा तलवारबाजी का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बैठक में राजगीर में तलवारबाजी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू करने पर भी चर्चा हुई। इसके माध्यम से खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और आधुनिक खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा।

इस पहल का उद्देश्य बिहार में तलवारबाजी खेल को मजबूत आधार देना और खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना है। नए खिलाड़ियों की पहचान और प्रशिक्षकों को मिलेगा प्रशिक्षण बिहार में तलवारबाजी को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने के लिए कई योजनाओं पर भी सहमति बनी। भारतीय तलवारबाजी महासंघ के सहयोग से पूरे प्रदेश में नई खेल प्रतिभाओं की पहचान की जाएगी।