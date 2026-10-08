पटना-नालंदा में सुरक्षित होगी दुधिया मालदा की विरासत, 1.30 करोड़ से बनेगा सेंटर; बचे हैं महज 100 मूल पेड़

राज्य ब्यूरो, पटना। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत दीघा, पटना के पारंपरिक दुधिया मालदा आम के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए उन्नत केंद्र की स्थापना होगी।

सरकार ने इसके 1.30 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। योजना का उद्देश्य दुधिया मालदा आम की मूल प्रजाति एवं आनुवंशिक विविधता का वैज्ञानिक संरक्षण करने के साथ किसानों को गुणवत्तापूर्ण एवं प्रमाणिक पौध सामग्री उपलब्ध कराना है।

कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि दीघा, पटना का पारंपरिक दुधिया मालदा आम शहरीकरण, कीट-रोग, जलभराव सहित विभिन्न कारणों से लगातार प्रभावित हुआ है।

इसके मूल वृक्षों की संख्या घटकर लगभग 100 तक सीमित रह गई है। इस विशिष्ट प्रजाति के विलुप्त होने की स्थिति को देखते हुए इसके मूल वृक्षों की पहचान, वैज्ञानिक सर्वेक्षण, जर्मप्लाज्म संरक्षण, फील्ड जीन बैंक की स्थापना तथा गुणवत्तापूर्ण पौध उत्पादन की दिशा में कार्य किया जाएगा।