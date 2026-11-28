राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में असंगठित क्षेत्र के 50 लाख श्रमिकों का आधार आधारित डाटा बैंक बनेगा। इस डाटा को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से शेयर किया जाएगा।

ताकि सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी केंद्रीय योजनाओं का पूरा लाभ उन निबंधित श्रमिकों तक पहुंचाया जा सके। प्रत्येक श्रमिक का ब्योरा में अकुशल, कुशल व अतिकुशल श्रमिक के बारे में जानकारी दी जाएगी।

साथ ही, प्रवासी श्रमिकों का भी ब्योरा संग्रह किया जाएगा। अभी तक सात लाख प्रवासी श्रमिकों का डाटा तैयार हो चुका है। सभी जिलों में विशेष शिविर लगाकर श्रमिकों का निबंधन कराया जाएगा।

विश‍ेष श‍िवि‍र के लिए तैयार हो रहा कैलेंडर

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग द्वारा विशेष शिविर को लेकर कैलेंडर तैयार किया जा रहा है। इन शिविरों में जिला स्तर के ऑपरेटरों को तैनात किया जाएगा।

जिला श्रमाधीक्षक की निगरानी में श्रमिकों का पंजीयन होगा। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव डाॅ. चंद्र भूषण कुमार ने बिहार सरकार से कहा है कि श्रमिकों का एकीकृत डाटा शेयर करें तो इससे रोजगार के बेहतर अवसर मुहैया कराने में मदद मिलेगी।