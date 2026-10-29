बिहार सरकार की शानदार पहल: 39 अस्पतालों में बनेंगे 6 बेड वाले 'आशा घर', जानिए किन जिलों को मिला तोहफा

राज्य ब्यूरो, पटना। आशा कार्यकर्ताओं के लिए अब अस्पताल परिसर में रात्रि विश्राम के लिए अलग व्यवस्था होगी। इसके लिए बिहार के सभी 38 जिलों में ‘आशा घर’ बनाए जाएंगे।

कुल 39 अस्पतालों को इसके लिए चिह्नित किया गया है। इनमें 14 जिला अस्पताल, एक अनुमंडलीय अस्पताल और 24 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) हैं।

समस्तीपुर में जिला अस्पताल के साथ सरायरंजन सीएचसी भी चिह्नित हैं। कैमूर जिला में ‘आशा घर’ बनाया जा चुका है। इसके साथ ही ‘आशा घर’ के संचालन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) निर्धारित है।

एसओपी के अनुसार, अस्पताल परिसर में महिला वार्ड के निकट ‘आशा घर’ बनाया जाएगा। उसमें कम-से-कम छह बिस्तर होंगे। दो बिस्तरों के बीच कम-से-कम तीन फीट की दूरी रखनी होगी।

प्रत्येक बिस्तर के साथ दस्तावेज और आवश्यक सामान रखने के लिए छोटी आलमारी रहेगी। कमरे में दो पंखे, बेडशीट, तकिये, तकिया कवर, छह कंबल, पर्याप्त ट्यूबलाइट और बल्ब, छह कुर्सियां तथा सर्दियों के लिए हीटर का प्रविधान है।

इसके साथ स्नानागार और शौचालय की सुविधा भी अनिवार्य होगी। किसी गर्भवती, प्रसूता या मरीज को लेकर अस्पताल आने पर आशा कार्यकर्ता और आशा फैसिलिटेटर ही इसका उपयोग करेंगी, दूसरा कोई नहीं। वहां रजिस्टर में उनका नाम दर्ज होगा।

पांच सदस्यीय समिति करेगी संचालन: ‘आशा घर’ के सुचारु संचालन हेतु पांच सदस्यीय संचालन समिति गठित होगी। इसमें तीन आशा फैसिलिटेटर और दो आशा कार्यकर्ता होंगी। उनका चयन आशा फैसिलिटेटरों के समूह द्वारा किया जाएगा।

प्रत्येक तीन माह पर बैठक: संचालन समिति को अस्पताल प्रबंधक, प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक और प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक आवश्यक सहयोग देंगे। समिति की बैठक प्रत्येक तीन महीने पर होगी और रिपोर्ट राज्य स्वास्थ्य समिति के आशा संसाधन केंद्र को उपलब्ध कराई जाएगी।