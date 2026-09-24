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बिहार और थाईलैंड के बीच बढ़ेगा पर्यटन कारोबार, बौद्ध सर्किट के प्रचार-प्रसार व सीधी कनेक्टिविटी पर बनी रणनीति

By Prabhat Ranjan Edited By: Nishant Bharti
Published: Thu, 24 Sep 2026 07:24 AM (IST)

बिहार पर्यटन विभाग थाईलैंड और दक्षिण-पूर्व एशिया के पर्यटकों के लिए अपनी समृद्ध बौद्ध विरासत को बढ़ावा दे रहा है। ...और पढ़ें

बिहार और थाईलैंड के बीच बढ़ेगा पर्यटन कारोबार

बिहार और थाईलैंड के बीच बढ़ेगा पर्यटन कारोबार

HighLights

  1. थाईलैंड के 28 सदस्यीय दल ने बिहार की बौद्ध विरासत का भ्रमण किया।

  2. बिहार पर्यटन विभाग थाईलैंड और दक्षिण-पूर्व एशिया में प्रचार करेगा।

  3. सीधी कनेक्टिविटी, यात्रा पैकेज और व्यापार साझेदारी पर रणनीति बनी।

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार की समृद्ध बौद्ध विरासत अब थाईलैंड और दक्षिण-पूर्व एशिया के पर्यटकों तक नए अंदाज में पहुंचाने की तैयारी है। बिहार पर्यटन विभाग के तत्वावधान में ‘फैम टूर ऑफ लोटस ट्रायंगल-ट्रैवल टू लैंड ऑफ एनलाइटनमेंट’ के तहत थाईलैंड से आए 28 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने बोधगया, राजगीर, नालंदा और वैशाली का भ्रमण किया। 

बिहार यात्रा के अंतिम चरण में पटना पहुंचने पर प्रतिनिधिमंडल ने बिहार सरकार के पर्यटन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और स्थानीय पर्यटन हित धारकों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की। 

बिहार बौद्ध पर्यटकों के स्वागत के लिए हमेशा तैयार 

पर्यटन निदेशालय के संयुक्त निदेशक राजेश रौशन ने कहा कि बिहार बौद्ध पर्यटकों के स्वागत के लिए हमेशा तैयार है। बिहार सरकार सीमा-पार पर्यटन को बढ़ावा देना, बेहतरीन ट्रैवल पैकेज बनाना, सीधी कनेक्टिविटी बेहतर करना और बिहार को थाईलैंड और दक्षिण-पूर्व एशिया के अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए एक बेहतरीन डेस्टिनेशन के तौर पर स्थापित करने की दिशा में कार्यरत है। 

थाई प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त रूप से कहा कि बिहार पर्यटन द्वारा किया गया यह प्रयास भारत और विशेषकर बिहार की वैश्विक पर्यटन पहुंच को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। थाईलैंड-बिहार टूरिज्म के इस पहल का हिस्सा बनना खुशी की बात है।

बैठक में कारोबार और पर्यटन पर चर्चा

बैठक में बिहार के पर्यटन क्षेत्र से जुड़े विभिन्न संगठनों ने थाई प्रतिनिधिमंडल ने अन्य व्यवसायी संस्था से वार्ता की। इस दौरान पर्यटन उत्पादों, ट्रैवल पैकेज, व्यावसायिक अवसर और डेस्टिनेशन प्रमोशन को लेकर दोनों पक्षों ने विचार साझा किए। 

हित धारकों ने कहा कि इस पहल से बिहार-थाईलैंड के बीच पर्यटन सहयोग, कारोबारी साझेदारी और प्रचार-प्रसार के नए रास्ते खुलेंगे। थाई प्रतिनिधिमंडल ने बिहार पर्यटन की पहल को भारत और विशेषकर बिहार की वैश्विक पर्यटन पहुंच बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। यात्रा पूरी करने के बाद 28 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बिहार से रवाना हो गया।

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