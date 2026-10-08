Bihar Technical Education: इंजीनियरिंग-पॉलिटेक्निक में 12 गुना बढ़ा प्लेसमेंट, 98% तक पहुंचा नामांकन; बदल रही तस्वीर

दीनानाथ साहनी, पटना। बिहार के सरकारी तकनीकी शिक्षण संस्थानों में पिछले पांच वर्षों में प्लेसमेंट और नामांकन दोनों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है।

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 से 2025-26 के बीच प्लेसमेंट पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 1700 से बढ़कर 20477 हो गई।

पांच साल में प्लेसमेंट ने लगाई बड़ी छलांग

2020-21 में पालिटेक्निक के 1002 और इंजीनियरिंग के 698 विद्यार्थियों समेत कुल 1700 छात्रों का प्लेसमेंट हुआ था। 2021-22 में यह संख्या बढ़कर 4681 और 2022-23 में 4944 पहुंच गई। इसके बाद 2023-24 में 8197 और 2024-25 में 11178 विद्यार्थियों को रोजगार मिला।

2025-26 में 20 हजार से ज्यादा को रोजगार प्लेसमेंट के आंकड़ों में सबसे बड़ी छलांग 2025-26 में देखने को मिली। इस वर्ष कुल 20477 विद्यार्थियों का प्लेसमेंट हुआ। यानी पांच वर्षों में रोजगार पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या करीब 12 गुना बढ़ गई। विभाग इसे तकनीकी शिक्षा में रोजगारपरक बदलाव का अहम संकेत मान रहा है। इंजीनियरिंग में 94% से ज्यादा नामांकन प्लेसमेंट के साथ तकनीकी संस्थानों में विद्यार्थियों का रुझान भी बढ़ा है। इंजीनियरिंग में नामांकन दर 2022-23 में 65.86 प्रतिशत थी, जो 2023-24 में 72.71, 2024-25 में 81.33 और 2025-26 में 81.52 प्रतिशत हुई। 2026-27 में यह बढ़कर 94.39 प्रतिशत पहुंच गई।

पॉलिटेक्निक में भी रिकॉर्ड नामांकन पॉलिटेक्निक संस्थानों में नामांकन दर 2022-23 में 84.37 प्रतिशत थी। 2023-24 में यह 84.20 और 2024-25 में 82.40 प्रतिशत रही। इसके बाद 2025-26 में नामांकन 93.60 प्रतिशत और 2026-27 में 98.08 प्रतिशत तक पहुंच गया।

38 इंजीनियरिंग कॉलेजों में 14331 दाखिले वर्तमान सत्र में 38 इंजीनियरिंग महाविद्यालयों की कुल 15183 बीटेक सीटों में से 14331 सीटों पर नामांकन हुआ है। वहीं 46 पालिटेक्निक संस्थानों की 17227 सीटों में से 16897 सीटों पर डिप्लोमा पाठ्यक्रम में दाखिला हुआ है।

सिर्फ 10 रुपये सालाना फीस में इंजीनियरिंग विभाग के अनुसार सरकारी संस्थानों में बेहद कम शुल्क भी विद्यार्थियों के बढ़ते भरोसे की एक वजह है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई का वार्षिक शुल्क महज 10 रुपये और पालिटेक्निक का शुल्क पांच रुपये है। आधुनिक पाठ्यक्रम, व्यावहारिक प्रशिक्षण और सेंटर आफ एक्सीलेंस से रोजगार के अवसर बढ़े हैं।