बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पर लगी रोक, 23 अक्टूबर के बाद खुलेगा रास्ता; नवंबर में फिर शुरू होगी प्रक्रिया
बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग की प्रक्रिया विधान परिषद चुनाव के कारण फिलहाल रोक दी गई है। चुनाव प्रक्रिया 27 ...और पढ़ें
HighLights
शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर विधान परिषद चुनाव के कारण रोक।
निर्वाचन विभाग ने शिक्षा विभाग को अनुमति नहीं दी।
नवंबर के पहले सप्ताह में प्रक्रिया फिर से शुरू होगी।
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए फिलहाल प्रक्रिया थम गई है। विधान परिषद चुनाव को देखते हुए निर्वाचन विभाग ने शिक्षा विभाग को तबादला और पदस्थापन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी है। ऐसे में शिक्षकों को अब चुनावी प्रक्रिया पूरी होने तक इंतजार करना होगा।
चुनाव ने रोकी शिक्षकों की ट्रांसफर प्रक्रिया
शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर निर्वाचन विभाग से मार्गदर्शन मांगा था। निर्वाचन विभाग से हरी झंडी नहीं मिलने के बाद फिलहाल पूरी प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में जल्द आधिकारिक पत्र जारी किया जाएगा।
नवंबर के पहले सप्ताह में मिल सकती है राहत
शिक्षकों के लिए राहत की बात यह है कि ट्रांसफर-पोस्टिंग की प्रक्रिया लंबे समय के लिए बंद नहीं हुई है। चुनावी प्रक्रिया पूरी होने के बाद नवंबर के पहले सप्ताह से इसे दोबारा शुरू किए जाने की संभावना है। विभाग पत्र जारी कर शिक्षकों को इसकी औपचारिक जानकारी देगा।
23 अक्टूबर को 8 सीटों पर होगा मतदान
दरअसल, बिहार विधान परिषद की 8 सीटों पर चुनाव होना है। इनमें 4 स्नातक और 4 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। इन सीटों के लिए 23 अक्टूबर 2026 को मतदान होगा, जबकि 27 अक्टूबर को मतगणना कराई जाएगी।
4 स्नातक और 4 शिक्षक सीटों पर चुनाव
स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में पटना, तिरहुत, दरभंगा और कोसी शामिल हैं। वहीं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में पटना, सारण, तिरहुत और दरभंगा की सीटों पर चुनाव होगा। चुनावी प्रक्रिया के दौरान प्रशासनिक फैसलों को लेकर निर्वाचन विभाग की अनुमति जरूरी है।
152 उम्मीदवार मैदान में
6 अक्टूबर तक कुल 164 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था। इनमें 12 नामांकन खारिज होने के बाद अब 152 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं।
पटना स्नातक सीट पर नीरज कुमार (JDU), दिलीप कुमार (RJD), असदुल्लाह खान (कांग्रेस) और जन सुराज के उम्मीदवार प्रमुख चेहरों में शामिल हैं।
चुनाव खत्म होते ही क्या बदलेगा?
फिलहाल शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर लगी रोक चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी है। 27 अक्टूबर को मतगणना के बाद चुनावी प्रक्रिया पूरी होगी। इसके बाद नवंबर के पहले सप्ताह में शिक्षा विभाग की ओर से ट्रांसफर-पोस्टिंग की प्रक्रिया दोबारा शुरू किए जाने की संभावना है।
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