बिहार में शिक्षकों को 'स्मार्ट' बनाएगा गूगल, AI से बदल जाएगा पढ़ाई का तरीका

राज्य ब्यूरो, पटना। माध्यमिक व प्लस टू विद्यालयों में पढ़ा रहे शिक्षकों का क्षमतावर्धन गूगल की टीम करेगी। शिक्षक दिवस के दिन इस वर्ष शिक्षा विभाग ने गूगल एजुकेशन के साथ करार किया था।

अब गूगल की टीम शिक्षकों के क्षमतावर्धन की दिशा में काम आरंभ करने वाली है। इस क्रम में इसी माह 23-24 को गूगल के वरीय अधिकारियों की टीम फिर बिहार आ रही है। शिक्षकों के क्षमतावर्धन का क्रियान्वयन किस तरह से आगे बढ़े इस पर विमर्श होना है।

शिक्षकों को उनके विषय में एआई के माध्यम से दक्ष किया जाएगा इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार माध्यमिक व इंटर स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों को एआई के माध्यम से उनके विषय में दक्ष किया जाएगा। अगर कोई शिक्षक विद्यालय में फिजिक्स पढ़ा रहे तो पाठ्यक्रम के हिसाब से उन्हें संबंधित विषय के सभी पहलुओं के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा। संबंधित विषय में अगर हाल में कोई नयी चीज आयी है तो गूगल की टीम उसे भी संबंधित शिक्षकों को बताएगी।