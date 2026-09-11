बिहार में शिक्षकों को 'स्मार्ट' बनाएगा गूगल, AI से बदल जाएगा पढ़ाई का तरीका
गूगल की टीम बिहार के माध्यमिक और प्लस टू स्कूलों के शिक्षकों का क्षमतावर्धन करेगी।
HighLights
गूगल टीम करेगी बिहार के शिक्षकों का क्षमतावर्धन।
शिक्षकों को एआई के माध्यम से विषय में दक्ष किया जाएगा।
अध्यापन प्रणाली में आएगा बदलाव, मिलेंगे नए नोट्स।
राज्य ब्यूरो, पटना। माध्यमिक व प्लस टू विद्यालयों में पढ़ा रहे शिक्षकों का क्षमतावर्धन गूगल की टीम करेगी। शिक्षक दिवस के दिन इस वर्ष शिक्षा विभाग ने गूगल एजुकेशन के साथ करार किया था।
अब गूगल की टीम शिक्षकों के क्षमतावर्धन की दिशा में काम आरंभ करने वाली है। इस क्रम में इसी माह 23-24 को गूगल के वरीय अधिकारियों की टीम फिर बिहार आ रही है। शिक्षकों के क्षमतावर्धन का क्रियान्वयन किस तरह से आगे बढ़े इस पर विमर्श होना है।
शिक्षकों को उनके विषय में एआई के माध्यम से दक्ष किया जाएगा
इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार माध्यमिक व इंटर स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों को एआई के माध्यम से उनके विषय में दक्ष किया जाएगा।
अगर कोई शिक्षक विद्यालय में फिजिक्स पढ़ा रहे तो पाठ्यक्रम के हिसाब से उन्हें संबंधित विषय के सभी पहलुओं के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा। संबंधित विषय में अगर हाल में कोई नयी चीज आयी है तो गूगल की टीम उसे भी संबंधित शिक्षकों को बताएगी।
अध्यापन के सिस्टम में हो जाएगा बदलाव
गूगल एजुकेशन द्वारा क्षमतावर्धन से शिक्षकों द्वारा पढ़ाने के सिस्टम में आ जाएगा बदलाव। शिक्षक अभी पाठ्य पुस्तक में उपलब्ध सामग्री के माध्यम से ही पढ़ाते हैं।
अब एआई के प्रशिक्षण से उन्हें संबंधित विषय पर कई तरह की सामग्री उपलब्ध करायी जाएगी। अलग किस्म के नोट्स मिलेंगे। शिक्षक अपने विद्यार्थियों को नए सिरे से पढ़ाएंगे। यही नहीं प्रश्नों के नए सेट्स भी उपलब्ध होंगे।
गूगल एजुकेशन की टीम तय करेगी प्रशिक्षण का फार्मेट
गूगल एजुकेशन की टीम इसी माह तय करेगी कि प्रशिक्षण का फारमेट क्या होगा। जिला स्तर पर शिक्षकों का क्षमतवर्धन कार्यक्रम चलेगा या फिर राज्य स्तर पर। पहले किन-किन विषयों के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलेंगे यह भी तय होना है।