बिहार में पेंशनधारियों के खाते में पहुंची पेंशन, 1100 रुपये मिलते ही खिले चेहरे

संवाद सूत्र, करायपरसुराय (नालंदा)। बिहार के नालंदा जिले के करायपरसुराय प्रखंड में सामाजिक पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए राहत की खबर है। प्रखंड के 10 हजार 500 पेंशनधारियों के बैंक खातों में अगस्त माह की पेंशन राशि डीबीटी के माध्यम से भेज दी गई है।

प्रत्येक लाभार्थी के खाते में 1100 रुपये की राशि हस्तांतरित की गई है। इससे बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और दिव्यांग लाभार्थियों को आर्थिक मदद मिलेगी। बिहार के बुजुर्गों और जरूरतमंदों को सीधी मदद प्रखंड विकास पदाधिकारी नंदकिशोर कुमार ने बताया कि करायपरसुराय प्रखंड में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, बिहार नि:शक्तता पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन योजना के तहत कुल 10,500 लाभार्थी हैं। सभी के खातों में निर्धारित पेंशन राशि भेजी गई है।