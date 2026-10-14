बिहार के बेस्ट टीचर्स को विदेश भेजेगी सरकार, छठ के बाद तय होंगे सिलेक्शन के मानक 

राज्य ब्यूरो, पटना। विदेश जाकर शिक्षक अलग-अलग विद्यालयों का भ्रमण कर यह देखेंगे कि वहां पढ़ाई का माडल क्या है। इस योजना के तहत शिक्षकों के चयन को ले शिक्षा विभाग एक मानक तैयार करेगा। उक्त मानक के आधार पर ही शिक्षकों को अध्ययन के लिए विदेश भेजा जाएगा।

छठ के बाद इस मानक के प्रारूप पर काम किए जाने की योजना है। इस क्रम में यह तय होगा कि शिक्षकों को किन-किन देशों में अध्ययन के लिए भेजा जाएगा। बाहर के देशों में विद्यार्थियों के लिए किस तरह के सिलेबस पर काम होता है, इसका विशेष रूप से अध्ययन किया जाएगा। मानक के आधार पर शिक्षकों के अंक जुड़ेंगे शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, शिक्षकों को अध्ययन के लिए विदेश भेजे जाने को जो मानक तैयार होगा। उसके तहत आवेदन करने वाले शिक्षकों की योग्यता के आधार पर उन्हें अंक मिलेंगे।

अंक के आधार पर ही यह तय होगा कि किस शिक्षक को विदेश भेजा जाएगा। अंक का आधार शिक्षक की योग्यता, विद्यालय में उनकी सक्रियता व अन्य रचनात्मक कार्यों में सहभागिता होगा। जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से आवेदन आएगा।

यह देखेंगे कि विदेशों में विद्यालय के पढ़ाई का तरीका किस तरह का विदेश जाकर शिक्षकों की टीम यह देखेगी कि वहां के विद्यालयों में बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जा रहा। पढ़ाने की तकनीक से लेकर विद्यालय में बच्चों के लिए अन्य गतिविधि को भी शिक्षक समझेंगे।