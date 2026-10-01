बिहार में टीचरों के ट्रांसफर का शेड्यूल तय, 4 से 10 अक्टूबर तक ई-शिक्षाकोष पर करें ऑनलाइन आवेदन

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के शिक्षकों के सामान्य स्थानांतरण के लिए चार अक्टूबर से ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने पोर्टल पर आवेदन करने की तिथि निर्धारित कर दिया है।

मालूम हो कि बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली, 2026 के तहत शिक्षकों के सामान्य स्थानांतरण के लिए पहले ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 17 सितंबर निर्धारित की गई थी, लेकिन राज्य में बाढ़ आने के कारण शिक्षा विभाग ने तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया था।