बिहार में पत्थर खनन को मिलेगा बढ़ावा, 4 जिलों में 15 अगस्त तक पूरी हो जाएगी टेंडर की प्रक्रिया 

राज्य ब्यूरो, पटना। प्रदेश में पत्थर खनन को व्यवस्थित करने और खनन गतिविधियों से राजस्व बढ़ाने की दिशा में खान एवं भू-तत्व विभाग ने प्रक्रिया तेज कर दी है। नवादा जिले में पत्थर खनन के आठ पट्टों की निविदा प्रकाशित कर दी गई है।

अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए चार अन्य जिलों औरंगाबाद, गया, शेखपुरा और बांका में पत्थर खनन पट्टों की निविदा जारी करने की तैयारी है। विभाग के अनुसार, इसके लिए 15 अगस्त तक की समय सीमा निर्धारित की है।

खान एवं भू-तत्व विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में पत्थर खनन के लिए नए खनन पट्टों की निविदा प्रक्रिया शुरू होने से खनन क्षेत्र में गतिविधियां बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही सरकार को खनिज राजस्व के रूप में अतिरिक्त आय भी होगी।

विभाग की ओर से खनन क्षेत्रों को चिह्नित करने और नियमानुसार पट्टा देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। नवादा में जिले में खनन के लिए चयनित एजेंसी या व्यक्ति को निर्धारित नियम और शर्तों के तहत खनन की अनुमति दी जाएगी।

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