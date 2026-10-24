कंप्यूटर तय करेगा सीट, जैमर और CCTV से होगी निगरानी; बिहार STET में जूते-मोजे और मेहंदी की NO Entry

डिजिटल डेस्क, पटना। Bihar STET 2026: बिहार में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 25 अक्टूबर से शुरू हो रही है। परीक्षा ऑनलाइन यानी CBT मोड में 21 नवंबर तक आयोजित होगी। परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए कंप्यूटर आधारित सीट आवंटन, जैमर, CCTV कैमरे और सुरक्षा बलों की तैनाती की व्यवस्था की गई है।

अभ्यर्थियों को ड्रेस कोड से लेकर रिपोर्टिंग टाइम तक के नियमों का ध्यान रखना होगा। वहीं, 4 नवंबर को होने वाली परीक्षा की तारीख बदलकर 21 नवंबर कर दी गई है। सीट से लेकर निगरानी तक, परीक्षा केंद्र पर सख्त इंतजाम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने STET 2026 को व्यवस्थित और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की सीट का आवंटन कंप्यूटर आधारित सॉफ्टवेयर से किया जाएगा।

नकल और परीक्षा में फर्जीवाड़े की आशंका को देखते हुए केंद्रों पर जैमर और CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इसके अलावा स्टेटिक मजिस्ट्रेट और सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती भी की जाएगी। इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य परीक्षा के दौरान अनुचित गतिविधियों पर निगरानी रखना है।

जूते-मोजे पहनकर पहुंचे तो हो सकती है परेशानी STET परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को ड्रेस कोड का विशेष ध्यान रखना होगा। जारी निर्देशों के मुताबिक, परीक्षा केंद्र में जूते-मोजे पहनकर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। अभ्यर्थियों को चप्पल या स्लिपर पहनकर जाने की सलाह दी गई है।

महिला अभ्यर्थियों को मेहंदी और नेल पॉलिश लगाने से बचने के निर्देश दिए गए हैं। हाथों पर रंग या टैटू होने की स्थिति में भी परेशानी हो सकती है। इन पाबंदियों का संबंध बायोमेट्रिक उपस्थिति और फिंगरप्रिंट सत्यापन की प्रक्रिया से बताया गया है। परीक्षा पर जाने से पहले अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र और आधिकारिक निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें। रिपोर्टिंग टाइम चूके तो बंद हो सकता है प्रवेश बिहार STET की ऑनलाइन परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9 बजे से शुरू होगी। इसके लिए अभ्यर्थियों को सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक प्रवेश दिया जाएगा।

दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक होगी। इस पाली के अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश का समय दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे तक निर्धारित किया गया है। निर्धारित समय के बाद गेट बंद होने पर प्रवेश नहीं मिल सकेगा। इसलिए अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र की दूरी और यातायात को ध्यान में रखते हुए समय से पहले पहुंचें। 4 नवंबर की परीक्षा अब 21 नवंबर को STET 2026 की तारीखों में भी बदलाव किया गया है। 4 नवंबर को होने वाली परीक्षा अब 21 नवंबर को आयोजित की जाएगी। बाकी परीक्षाओं का कार्यक्रम पहले से निर्धारित शेड्यूल के अनुसार रहने की जानकारी दी गई है।