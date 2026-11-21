जागरण संवाददाता, पटना। निशानेबाजी में अपनी पहचान बना चुकीं बिहार की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह शनिवार को एक अलग अंदाज में नजर आईं। पिस्टल थामकर निशाना साधने वाले उनके हाथों में इस बार क्रिकेट का बल्ला था।

मौका था ऊर्जा स्टेडियम में आयोजित सारण क्रिकेट लीग (एससीएल) के शुभारंभ का। लीग के उद्घाटन से पहले अंतरराष्ट्रीय शूटर श्रेयसी सिंह ने बल्ला थामकर क्रिकेट में हाथ आजमाया और मैदान पर कुछ आकर्षक शॉट लगाए। उनके इस अंदाज ने समारोह में मौजूद लोगों का ध्यान खींचा।

राजीव प्रताप रूडी की पहल पर शुरू हुई सारण क्रिकेट लीग सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी के सौजन्य से आयोजित प्रतियोगिता का उद्घाटन खेल मंत्री श्रेयसी सिंह, विधायक छोटी कुमारी, उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार और अभिनेता एवं गायक अरुण बख्शी ने संयुक्त रूप से किया। प्रतियोगिता के शुभारंभ के साथ ही खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में उत्साह देखने को मिला। इस लीग का उद्देश्य क्रिकेट प्रतिभाओं को बेहतर मंच उपलब्ध कराना है।

शूटर श्रेयसी ने बल्ले से दिखाए अपने हाथ अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज श्रेयसी सिंह ने उद्घाटन से पहले क्रिकेट के मैदान पर बल्लेबाजी की। उन्होंने बल्ला थामकर गेंदों पर आकर्षक शॉट लगाए। निशानेबाजी के मैदान में अपनी प्रतिभा साबित कर चुकीं श्रेयसी का क्रिकेट खेलना समारोह का खास आकर्षण रहा। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए खेल भावना के साथ बेहतर प्रदर्शन करने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

युवाओं को प्रतिभा दिखाने का मिलेगा मौका श्रेयसी सिंह ने सारण क्रिकेट लीग के आयोजन के लिए राजीव प्रताप रूडी की पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं। स्थानीय स्तर पर प्रतियोगिताओं के आयोजन से खिलाड़ियों को अपनी क्षमता साबित करने के साथ अनुभव हासिल करने का भी मौका मिलता है।

ऐसे आयोजनों से सामने आती हैं छिपी प्रतिभाएं उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार ने कहा कि इस तरह के खेल आयोजनों से क्षेत्र में छिपी प्रतिभाओं को सामने आने का अवसर मिलता है। खिलाड़ियों को अपनी क्षमता दिखाने के लिए बेहतर मंच उपलब्ध कराना जरूरी है। सारण क्रिकेट लीग जैसी प्रतियोगिताएं युवाओं में खेल के प्रति रुचि बढ़ाने और उन्हें प्रोत्साहित करने में अहम भूमिका निभा सकती हैं।