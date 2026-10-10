बिहार में खुलेंगे 1520 नए प्राथमिक विद्यालय, स्मार्ट क्लास और कंप्यूटर शिक्षा होगी जरूरी; केंद्र से मांगे ₹2021 करोड़

राज्य ब्यूरो, पटना। बच्चों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 1520 नए प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण किया जाएगा।

इसके लिए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी से 2021 करोड़ रुपये की मांग की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इस दिशा में जल्द कार्रवाई करने का भरोसा दिया है।

शिक्षा मंत्री ने शनिवार को देशरत्न मार्ग स्थित संवाद में आयोजित राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक के बाद यह जानकारी दी। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने की। इसमें शिक्षा विभाग के सभी वरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे।

शिक्षा मंत्री ने बताया कि राज्य के सभी माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अगले वित्तीय वर्ष से कंप्यूटर की पढ़ाई अनिवार्य रूप से शुरू की जाएगी।

इसके साथ ही सभी विद्यालयों को स्मार्ट क्लास की सुविधा से लैस किया जाएगा, ताकि विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक के माध्यम से पढ़ाई का बेहतर अवसर मिल सके।

नए प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण से बच्चों को उनके आसपास ही शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। वहीं, विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा और स्मार्ट क्लास की व्यवस्था से विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने तथा उनकी तकनीकी समझ विकसित करने में सहायता मिलेगी।