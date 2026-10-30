राज्य ब्यूरो, पटना। Dress Code in Schools: राज्य के सभी विद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में शालीन व्यवहार और गरिमामयी वातावरण बनाए रखना अनिवार्य होगा।

शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों को शिक्षण और कार्यालय अवधि में औपचारिक परिधान पहनकर ही विद्यालय आना होगा। विद्यालय में उन्हें जींस -टी शर्ट में आने पर रोक लगा दी गई है।

अपर मुख्‍य सचिव सीके अनिल ने भेजा पत्र

अपर मुख्य सचिव सीके अनिल ने इस संबंध में निर्देश जारी कर इसका सख्ती से पालन कराने को कहा है। शुक्रवार को सभी डीईओ को जारी पत्र में कहा गया है कि पूर्व में भी इस संबंध में निर्देश जारी किए गए थे।