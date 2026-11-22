डिजिटल डेस्क, पटना। School Holiday in Bihar 2026: बिहार के स्कूली बच्चों के लिए नवंबर महीने में एक और छुट्टी आने वाली है। मंगलवार, 24 नवंबर 2026 को गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर राज्य के सरकारी स्कूलों में अवकाश रहेगा।

इस दिन कार्तिक पूर्णिमा का पावन स्नान भी होगा। गंगा घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। पटना समेत बिहार के कई जिलों में लोग गंगा और अन्य पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाएंगे। ऐसे में त्योहार और छुट्टी का संयोग बच्चों के लिए खास होने वाला है।

बिहार में 24 नवंबर को स्कूलों में रहेगी छुट्टी बिहार सरकार के 2026 के अवकाश कैलेंडर के मुताबिक, 24 नवंबर को गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर छुट्टी निर्धारित है। इसके तहत सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ाई नहीं होगी।

नवंबर में दिवाली और छठ पूजा की छुट्टियों के बाद विद्यार्थियों को एक बार फिर अवकाश मिलेगा। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान का विशेष महत्व कार्तिक पूर्णिमा हिंदू धर्म में बेहद पवित्र तिथि मानी जाती है। इस दिन गंगा समेत पवित्र नदियों में स्नान और दान-पुण्य करने की परंपरा है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर पवित्र नदी में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है।

बिहार में पटना के गंगा घाटों सहित विभिन्न जिलों के नदी घाटों पर श्रद्धालु पहुंचते हैं। सुबह से ही स्नान, पूजा-पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों का सिलसिला चलता है। इसी वजह से इस दिन बिहार में धार्मिक माहौल देखने को मिलता है।

पटना समेत कई जिलों में गंगा घाटों पर जुटेंगे श्रद्धालु कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पटना के गंगा घाटों पर विशेष चहल-पहल रहती है। इसके अलावा भागलपुर, मुंगेर, बेगूसराय और बक्सर जैसे गंगा किनारे बसे जिलों में भी श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंचते हैं।

लोग सुबह स्नान के बाद पूजा-अर्चना और दान करते हैं। घाटों पर भीड़ को देखते हुए प्रशासन की ओर से सुरक्षा और व्यवस्था के इंतजाम किए जा सकते हैं। श्रद्धालुओं को घाटों पर सावधानी बरतने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी जाती है।

गुरु नानक जयंती पर भी मनाया जाएगा प्रकाश पर्व 24 नवंबर को गुरु नानक देव जी की जयंती भी मनाई जाएगी। गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु थे। उनका जन्म 1469 में तलवंडी में हुआ था, जिसे अब पाकिस्तान में ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है।

उन्होंने एक ईश्वर, समानता, ईमानदारी से मेहनत करने और मिल-बांटकर खाने का संदेश दिया। इस अवसर पर गुरुद्वारों में विशेष अरदास, कीर्तन और लंगर का आयोजन होता है। देशभर में श्रद्धालु गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाते हैं।