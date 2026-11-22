राज्य ब्यूरो, पटना। शिक्षा विभाग ने हाल ही में प्रदेश के सभी जिलों में स्थित सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा नौवीं से बारहवीं के अपेक्षाकृत पढ़ाई में थोड़ा कमजोर बच्चों के लिए संकल्प संध्या कार्यक्रम शुरू किया है।

संकल्प संध्या का समय विभाग के स्तर पर शाम पांच बजे से साढ़े सात बजे तक है। शिक्षा विभाग को अलग-अलग जगहों से यह सुझाव आ रहे कि संकल्प संध्या के समय में बदलाव किया जाए।

स्कूल में छुट्टी की घंटी के तुरंत बाद इसका संचालन किया जाए। इससे शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों को सहूलियत होगी। सर्दी के मौसम का भी जिक्र है कि शाम साढ़े सात बजे के बाद विद्यार्थियों को घर लौटने में परेशानी है।

दो बार विद्यार्थियों को आने-जाने में परेशानी शिक्षा विभाग को संकल्प संध्या के बारे में जो सुझाव आ रहे उसमें यह बात प्रमुखता से कही जा रही विद्यालय की छुट्टी के बाद जब विद्यार्थी घर लौटेंगे तो दोबारा संकल्प संध्या के लिए विद्यालय लौटने में परेशानी होगी।

दोबारा उन्हें नियमित रूप से संकल्प संध्या में लाने में परेशानी है। शिक्षकों को भी परेशानी है क्योंकि उन्हें संकल्प संध्या के लिए रूकना होगा। अगर छुट्टी के तुरंत बाद संकल्प संध्या के तहत कक्षाएं लगती हैं तो शिक्षकों को भी सहजता होगी।