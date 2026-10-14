बिहार में जाति-आय प्रमाण पत्र बनेंगे, मगर 'दाखिल-खारिज' का काम अभी भी रहेगा ठप

राज्य ब्यूरो, पटना। सरकार से बातचीत के बाद बिहार राजस्व सेवा संघ ने लोक सेवाओं का अधिकार के तहत आनेवाली सेवाएं जारी रखने का निर्णय किया है। इसके तहत नॉन क्रीमी लेयर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, आय, आवास एवं जाति प्रमाण पत्र आदि जारी किए जाते हैं।

प्रतियोगी परीक्षाओं के आवेदकों को इनकी जरूरत पड़ती है, लेकिन दाखिल-खारिज और परिमार्जन से जुड़ी सेवाएं मांग पूरी होने के बाद ही नियमित हो पाएंगी। मांग यह कि अर्ध न्यायिक कार्यों के संपादन के समय इन अधिकारियों को जजेज प्रोटेक्शन एक्ट 1985 के तहत संरक्षण मिले। संघ ने दाखिल खारिज के मामले में स्पष्ट मानक संचालन प्रक्रिया जारी करने की मांग की है। संघ के रूख में यह बदलाव मंगलवार को राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल और मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के साथ बातचीत के बाद आया है। इससे पहले संघ नेे अंचल स्तर की सभी सेवाओं को ठप करने का निर्णय लिया था।